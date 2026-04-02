隱婚還跟小三借錢！ 男星「空頭支票」騙婚外情 被抓包秒翻臉

〔記者李紹綾／台北報導〕45歲中國男演員宋寧峰過去以「憂鬱、深情」形象著稱，誰知私底下卻是另一副面孔。根據流出的錄音與對話，他在2025年初隱瞞已婚身分勾搭Q女士，不僅給出「會離婚娶你」的空頭支票，更離譜的是，他竟然帶著5歲女兒去跟小三私會，甚至在孩子睡在隔壁房時發生親密行為。

宋寧峰。（翻攝自微博）

整起事件最火爆的點在於一段錄音，當地下情曝光後，宋寧峰不但沒反省，反而理直氣壯對小三說：「確實是我勾引你，沒問題。」 接著竟反過來質問：「你知道我是有家庭的，婉婷要起訴你…我為什麼要補償你？你破壞我的家庭不該補償我嗎？」 這種「作賊喊捉賊」的發言，讓網友直呼：「真的驚天地泣鬼神地讓人匪夷所思！」

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元配張婉婷也不是省油的燈，面對丈夫背叛，她選擇私下威脅小三，聲稱若不停止聯繫就要公開裸照，並傳給對方親友，甚至傳出夫妻倆打算聯手起訴小三索賠。宋寧峰則在道歉文中自責，坦言是自己長期說謊把妻子逼瘋：「是我親手把你逼成那樣。」

宋寧峰。（翻攝自微博）

眼看證據滿天飛，包括向小三借錢、裸照紀錄等。宋寧峰於4月1日凌晨發長文謝罪。他坦承這幾天無法入睡：「每一聲提示音都像在逼我面對自己做過的事。」 他表示不會再推卸責任：「不管再有什麼錄音或對話曝光，都是我的錯。」 同時宣布「無限期暫停所有演藝工作」，並對女兒懺悔：「我不配當你爸爸。」

雖然宋寧峰擺出低姿態，但網友顯然不買帳，毒舌評論灌爆留言區：「他本來就是演員，講的話像在演戲。」、「兩人如果復合就互相折磨，別再出來害人。」 目前宋寧峰多部待播作品恐受牽連，這場自導自演的婚姻悲劇，最終落得事業、形象雙亡的下場。

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