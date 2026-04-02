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娛樂 電視

馬國賢開撩酒家女「酒跟妳一樣甜」 老婆火速上門逮人

〔記者李紹綾／台北報導〕陳文山、馬國賢在台視八點檔《寶島西米樂 守護》飾演活寶兄弟檔，劇中相約到附近新開的酒吧，兩人在吧檯喝得正開心，沒想到行蹤立刻傳到太座耳裡。由黃婕菲、蔡宜君與陳婉婷飾演的「老婆幫」，得知老公出入聲色場所後火速上門逮人，陳文山與馬國賢把樂極生悲的心情淋漓呈現。

馬國賢（右）在《寶島西米樂 守護》看到太太陳婉婷（左）立即轉為驚恐。（台視提供）馬國賢（右）在《寶島西米樂 守護》看到太太陳婉婷（左）立即轉為驚恐。（台視提供）

拍攝時，馬國賢還臨時加戲，對酒吧小姐脫口說出：「這酒好甜喔，跟妳一樣甜。」讓導演聽了也哭笑不得表示：「國賢哥很會聊天耶！」原本還和小姐有說有笑的兩人，一轉頭看到太太怒不可遏地站在眼前，立刻從笑聲變成哭腔，最後只能狼狽回家。

馬國賢（左）和陳文山（右）這對活寶兄弟跑去酒吧喝酒。（台視提供）馬國賢（左）和陳文山（右）這對活寶兄弟跑去酒吧喝酒。（台視提供）

陳文山與馬國賢私下交情好，拍攝時更是互虧不停。陳文山笑說：「很明顯國賢非常開心，完全是本色演出。」馬國賢也大方回應：「對啦，不需要演，我就是照角色去發揮。」陳文山則打趣表示，現實生活中要在這種場合被老婆抓包機率其實不高，剛好藉著拍戲體驗一下當時的氛圍。

陳文山（中）在《寶島西米樂 守護》的大小老婆黃婕菲（右）和蔡宜君（左）登門逮人。（台視提供）陳文山（中）在《寶島西米樂 守護》的大小老婆黃婕菲（右）和蔡宜君（左）登門逮人。（台視提供）

劇中陳婉婷為了不輸給酒吧小姐，刻意對老公大撒嬌，嗲聲嗲氣讓馬國賢忍不住笑喊：「不舒服啦！」還開玩笑說：「如果三個太太沒有出現，這場戲我一定可以發揮得更好。」現場工作人員提醒準備進棚時，陳文山笑說：「其實這種戲，被叫去上班都會很開心。」馬國賢也跟著起鬨：「我好著急要趕去拍戲喔！我們這邊一直在加戲。」

另一邊「老婆幫」登場前也做足準備，三人形容進酒吧的心情就像上戰場，氣勢絕不能輸，特地精心打扮才現身。陳婉婷穿上露肩小禮服，展現優雅鎖骨，蔡宜君忍不住稱讚：「這鎖骨都可以裝酒了。」

陳文山（右二）在《寶島西米樂 守護》與馬國賢（左二）上酒吧，卻被老婆逮著正著。（台視提供）陳文山（右二）在《寶島西米樂 守護》與馬國賢（左二）上酒吧，卻被老婆逮著正著。（台視提供）

陳婉婷笑說自己還有一句台詞要問酒吧小姐「穿這樣不冷嗎？」結果拍戲時反而是自己冷到發抖。黃婕菲透露，三人私下個性都偏大剌剌，為了演出女生刻意溫柔的一面傷透腦筋：「後來只好研究講疊字、娃娃音，用盡全力詮釋，光是走戲就已經滿身大汗。」

《寶島西米樂 守護》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道播出，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數，敬請準時鎖定。

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