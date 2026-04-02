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孫綻演受刑人「自虐」不出聲 「掐住的絕望」重摔跪地叩首：怕有腦震盪

〔記者李紹綾／台北報導〕孫綻、劉香君回家鄉高雄宣傳大愛劇《以身相許》，活動全程，兩人的眼眶始終泛著淚光，那是不僅僅是演出角色後的感動，更是生命與生命的深刻交會。

孫綻（左）在《以身相許》於「大體老師」啟用前，來見爸爸最後一面。（大愛電視提供）孫綻（左）在《以身相許》於「大體老師」啟用前，來見爸爸最後一面。（大愛電視提供）

而飾演受刑人「武棟樑」的孫綻，則用一種近乎「自虐」的沉浸式演技，詮釋出被囚禁者的絕望與渴望。劇中他在獄中簽下大體捐贈同意書，只為了圓滿父親想成為「無語良師」的願望。孫綻透露，讀劇本時那句「想到花蓮離我更近一點」讓他淚如雨下，並在拍戲前寫下「以身相許以愛傳承」作為信念。

孫綻出席《以身相許》高雄讀書會。（大愛電視提供）孫綻出席《以身相許》高雄讀書會。（大愛電視提供）

孫綻出席《以身相許》高雄讀書會。（大愛電視提供）孫綻出席《以身相許》高雄讀書會。（大愛電視提供）

為了體會那種「像被掐住的狀態」，孫綻在戲外也讓自己處於緊繃狀態，「還沒上戲前，我就先把就手銬腳鐐掛在自己身上，一整天除非必要，基本上就不說話」。劉香君認證：「他是真的很堅持都不拆下來，我看他手都黑青了。」孫綻在劇中對父親跪地叩首的力道之大，甚至讓他在事後開玩笑說「要檢查看看有沒有腦震盪」。

孫綻（右）、劉香君出席《以身相許》高雄讀書會。（大愛電視提供）孫綻（右）、劉香君出席《以身相許》高雄讀書會。（大愛電視提供）

孫綻（左）在《以身相許》至病房探望父親劉士民。（大愛電視提供）孫綻（左）在《以身相許》至病房探望父親劉士民。（大愛電視提供）

這場戲，讓孫綻對生命有了全新的註解。他深刻體悟到「人要活在當下，好好愛身邊的每個人，無論感恩或愛、擁抱，讓身邊的每個人都感受到」。曾經只是到醫院與他擦身而過的捐贈宣導，如今成了他生命中的重要清單，他堅定地表示「下次再回診就要去簽大體捐贈單」。

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