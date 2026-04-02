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娛樂 電視

女星演活憂鬱政壇女強人 憾父早逝沒捐大體哽咽

〔記者李紹綾／台北報導〕劉香君、孫綻回家鄉高雄宣傳大愛劇《以身相許》，活動全程，兩人的眼眶始終泛著淚光，那是不僅僅是演出角色後的感動，更是生命與生命的深刻交會。

潘惠珠（左起）、劉香君、主持人呂美雲、孫綻、劉暄欣出席《以身相許》高雄讀書會。（大愛電視提供）潘惠珠（左起）、劉香君、主持人呂美雲、孫綻、劉暄欣出席《以身相許》高雄讀書會。（大愛電視提供）

《以身相許》原型人物潘惠珠（左）與演員劉香君（右）出席高雄讀書會。（大愛電視提供）《以身相許》原型人物潘惠珠（左）與演員劉香君（右）出席高雄讀書會。（大愛電視提供）

劉香君劇中飾演曾叱吒政壇20年的「潘惠珠」，詮釋一位從權力巔峰退下、因無法適應落差而陷入重度憂鬱的靈魂。為了精準還原原型人物，她在高雄與潘惠珠本人第一次見面時，那溫暖的擁抱彷彿注入了強大能量。潘惠珠在觀影後由衷感嘆：「我都不知道看到的是我還是她，連魚尾紋都演出來」。

劉香君（中）與《以身相許》原型人物潘惠珠（右）出席高雄讀書會。（大愛電視提供）劉香君（中）與《以身相許》原型人物潘惠珠（右）出席高雄讀書會。（大愛電視提供）

孫綻（右）、劉香君出席《以身相許》高雄讀書會。（大愛電視提供）孫綻（右）、劉香君出席《以身相許》高雄讀書會。（大愛電視提供）

劉香君分享，拍戲時必須嘗試「把自己的情緒抽離出來，再奉獻滿滿的愛」。現場聆聽捐贈者家屬及曾國藩教授的分享時，劉香君想起早逝的父親，語帶哽咽說：「我爸走得太早，我們本來有想捐大體，但不知道明確的方向，以為是標本，聽到曾教授講的才覺得『我爸可惜了，真的』。」

《以身相許》劉香君、孫綻及原型人物曾國藩教授、張純樸出席高雄讀書會。（大愛電視提供）《以身相許》劉香君、孫綻及原型人物曾國藩教授、張純樸出席高雄讀書會。（大愛電視提供）

劉香君出席《以身相許》高雄讀書會。（大愛電視提供）劉香君出席《以身相許》高雄讀書會。（大愛電視提供）

劉香君出席《以身相許》高雄讀書會。（大愛電視提供）劉香君出席《以身相許》高雄讀書會。（大愛電視提供）

劉香君出席《以身相許》高雄讀書會。（大愛電視提供）劉香君出席《以身相許》高雄讀書會。（大愛電視提供）

這段演藝旅程對她而言，已昇華為一種生命修行。她帶著顫抖的身心「皮皮挫」分享：「以前演戲是揣摩、領悟跟呈現，但我演了這麼多大愛劇，我演的每一個角色都是我生命中的貴人，都讓我的生命更豐富，讓我的路、視野更寬廣，讓我的生命韌性更強大」。

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