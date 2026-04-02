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娛樂 電視

兒童節最酷的聲音禮物！原廣台46檔節目齊發 用耳朵「跨越時空」去部落探險

〔記者李紹綾／台北報導〕Alian96.3原住民族廣播電台（原廣台）在兒童節前夕搖身「兒少夢想家」，推出三檔寓教於樂節目，引領親子透過聲音探索部落文化與海洋生態。

《senasenaii！wawa 大聲唱》由主持人Dani姊姊領軍，帶領擁有泰雅族、阿美族與排灣族等多重族群背景的孩子，開啟一場聲音的尋根之旅。（原文會提供）《senasenaii！wawa 大聲唱》由主持人Dani姊姊領軍，帶領擁有泰雅族、阿美族與排灣族等多重族群背景的孩子，開啟一場聲音的尋根之旅。（原文會提供）

《senasenaii！wawa大聲唱》由主持人帶領4位擁有泰雅族、阿美族與排灣族等多重族群背景的小學孩子，開啟一場聲音的尋根之旅。孩子們將學到的古謠，轉化為最純真、最直接的歌謠，在大人跨世代「和聲」下，化為一次次動人的文化實踐。主持人Dani感性說：「只要有人唱、有人聽，根就在那裡！」節目特別規劃「廣播劇」單元，透過精湛聲音演技，將部落傳說轉化為讓人身歷其境的豐富畫面。

《打開冰箱來摸魚》製作團隊親赴蘭嶼，進行達悟雅美人「招魚祭」田野採訪，迎接飛魚季的到來。（原文會提供）《打開冰箱來摸魚》製作團隊親赴蘭嶼，進行達悟雅美人「招魚祭」田野採訪，迎接飛魚季的到來。（原文會提供）

《ivangavang密室逃脫》以好玩、好聽、好學的元素，結合年輕族群喜愛的「密室逃脫」解謎形式，透過一道道精心設計的謎題，帶領聽眾探索台灣原住民族的祭典文化。製作人muakay與主持人pasang呂仲安強調：「每一場祭典，不只是儀式，更是一段與天地、祖靈對話的過程，保存著祖先流傳下來的生活智慧與生命哲學。」透過廣播劇的生動演繹及長者的口述，歷史不只是被記住，而能一次次「活出來」。

《Ivangavang密室逃脫》透過精心設計的機關與線索，帶領參與者（下左）挑戰自我，探索臺灣原住民族的祭典文化。（原文會提供）《Ivangavang密室逃脫》透過精心設計的機關與線索，帶領參與者（下左）挑戰自我，探索臺灣原住民族的祭典文化。（原文會提供）

《打開冰箱來摸魚》由老、中、青跨世代主持人共同錄製，象徵文化的接力與共學，阿美族人常自豪說：「太平洋就是我家的冰箱。」體現了海洋民族就地取材、與自然永續共存的生活方式。節目透過捕魚技藝、海洋生物與文化故事的對話分享，帶領聽眾走進南島族群的海洋世界觀中。近期，製作人茉莉海及製作團隊更親赴蘭嶼，進行達悟雅美人「招魚祭」採訪，迎接飛魚季的到來。

《senasenaii！wawa 大聲唱》針對在都市成長的原民孩子，提供了一個探索自我與文化的契機。（原文會提供）《senasenaii！wawa 大聲唱》針對在都市成長的原民孩子，提供了一個探索自我與文化的契機。（原文會提供）

廣播部經理Pisuy Masaw表示，今年共製播46檔節目，包含首檔原民嘻哈節目《原來！辣麼Lit High》，透過饒舌進行社會對話。此外，首度舉辦空中選秀《Kilux嘿！那個音樂》，致力挖掘原民流行音樂新血。

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