AKMU李秀賢暴瘦真相曝光！哥哥李燦赫怕失去妹妹：我會後悔

「AKMU」樂童音樂家李燦赫（中）、李秀賢（右）一起接受劉在錫訪問，透露兄妹倆目前正在同居中。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕南韓美聲組合「AKMU」樂童音樂家最近登上劉在錫的節目，妹妹李秀賢肉眼可見消瘦不少，感覺整個人都小了一號，原來她前陣子陷入低潮，是哥哥李燦赫拉了她一把，讓她對家人十分感激。

「AKMU」樂童音樂家的李秀賢有著好歌喉。（翻攝自YouTube）

樂童音樂家是南韓演藝圈中少見可以「公開鬧不合」的組合，畢竟李燦赫、李秀賢是兄妹，打打鬧鬧也是正常，不過最近傳出兩人竟然開始同居，此事也引來劉在錫注意，在節目 《劉QUIZ ON THE BLOCK》上提及此事，原來這是哥哥李燦赫的主意。

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李秀賢坦言前陣子陷入深深的低潮，原本只是因為工作，後來逐漸蔓延到生活，有一段時間都宅在家和暴飲暴食，甚至覺得自己看不到未來。李燦赫害怕失去妹妹，「在10年、20年後回頭看，如果我現在沒有好好照顧秀賢的話，經過幾十年後，我覺得秀賢會說，為什麼哥哥沒有接住我呢？我遇見到那樣的未來，而且我也不想成為那樣的人。」

「AKMU」樂童音樂家的李秀賢上節目坦言陷入了低潮。（翻攝自YouTube）

李秀賢也坦言，其實自己並不知道狀況越來越嚴重，而是李燦赫注意到，並跟她說：「說著『我沒事』這種話，才是最危險的。」李燦赫開始陪著李秀賢出門走走，如今還開始同居，李燦赫還寫了一首歌，「希望秀賢她能燦爛地綻放就好了！」而李秀賢稱哥哥是救世主，「能有這麼好的哥哥，有這樣不放棄我的家人，對我來說真的是很大的祝福。」

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