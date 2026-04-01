自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

嘻哈小魔女曝新身份！忙到大姨媽遲到累翻 急尋全新名字

〔記者陽昕翰／台北報導〕嘻哈小魔女「Allyson」陳瑾緗日前以DJ身分完成首秀，受邀至台北指標早餐電音派對Bass for Brunch演出，活動當天現場爆滿，多達500名樂迷同歡，還有大排長龍的觀眾進不了場，只能隔著窗聽漏音跟著甩頭。

陳瑾緗多了新身份。（張恒琪工作室提供）陳瑾緗多了新身份。（張恒琪工作室提供）

陳瑾緗在國際唱片公司發過專輯、EP，低潮時期與經紀人成立手作品牌Pupubling，是以手作串珠項鍊、髮飾為主。經紀人的鼓勵從小聽電子音樂的她，應該做自己有興趣喜歡的音樂，她才決定自己發揮創意整合企劃，將電子音樂文化傳遞給大家。

陳瑾緗DJ首秀爆場。（張恒琪工作室提供）陳瑾緗DJ首秀爆場。（張恒琪工作室提供）

對於首次公開亮相，陳瑾緗從無到有，在社群媒體上公開「DJ 速成企劃」的影片，這個計畫是自己發想，目標是在一個月內站上舞台表演，初期對DJ技術的語言和邏輯還不熟悉，硬撐著聽不懂裝懂，前段時間幾乎白費。後來從自己累積十年的電子音樂聆聽直覺上，找到屬於自己的學習方式，最終在一週內摸熟機器，站上舞台。

演出中，陳瑾緗展現出遠超預期的選曲品味與曲風駕馭能力，從輕快的UK Garage帶到 Trap、Drum and Bass，再流暢過渡至Techno與Jungle，風格轉換自如，在場專業人士直誇她是「最有品味的未來之星」。台北電音圈多位知名DJ到場支持，同工作室的嘻哈歌手屁孩Ryan在工作之前特地到場，在DJ台上狂跳一小時，興奮表示：「真的是太嗨了！」

陳瑾緗舉辦DJ秀，屁孩到場狂歡。（張恒琪工作室提供）陳瑾緗舉辦DJ秀，屁孩到場狂歡。（張恒琪工作室提供）

首秀之後，陳瑾緗已獲得多個國外電音活動的邀約，她感恩直說：「昨晚只睡了一小時，看到現場的粉絲、朋友支持覺得辛苦沒有白費。」活動一結束遲到的大姨媽終於來了，壓制很久的重感冒變成失聲喉嚨痛，足足躺了3天才慢慢恢復。

陳瑾緗最後也想請歌迷幫忙想一想她的DJ名字，她說道：「真正上台表演後，還是覺得名字非常重要！就請各位幫幫忙。之後我也會投入電音的創作、製作部分。」預告未來想推出電音單曲。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中