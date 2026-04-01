嘻哈小魔女曝新身份！忙到大姨媽遲到累翻 急尋全新名字

〔記者陽昕翰／台北報導〕嘻哈小魔女「Allyson」陳瑾緗日前以DJ身分完成首秀，受邀至台北指標早餐電音派對Bass for Brunch演出，活動當天現場爆滿，多達500名樂迷同歡，還有大排長龍的觀眾進不了場，只能隔著窗聽漏音跟著甩頭。

陳瑾緗多了新身份。（張恒琪工作室提供）

陳瑾緗在國際唱片公司發過專輯、EP，低潮時期與經紀人成立手作品牌Pupubling，是以手作串珠項鍊、髮飾為主。經紀人的鼓勵從小聽電子音樂的她，應該做自己有興趣喜歡的音樂，她才決定自己發揮創意整合企劃，將電子音樂文化傳遞給大家。

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陳瑾緗DJ首秀爆場。（張恒琪工作室提供）

對於首次公開亮相，陳瑾緗從無到有，在社群媒體上公開「DJ 速成企劃」的影片，這個計畫是自己發想，目標是在一個月內站上舞台表演，初期對DJ技術的語言和邏輯還不熟悉，硬撐著聽不懂裝懂，前段時間幾乎白費。後來從自己累積十年的電子音樂聆聽直覺上，找到屬於自己的學習方式，最終在一週內摸熟機器，站上舞台。

演出中，陳瑾緗展現出遠超預期的選曲品味與曲風駕馭能力，從輕快的UK Garage帶到 Trap、Drum and Bass，再流暢過渡至Techno與Jungle，風格轉換自如，在場專業人士直誇她是「最有品味的未來之星」。台北電音圈多位知名DJ到場支持，同工作室的嘻哈歌手屁孩Ryan在工作之前特地到場，在DJ台上狂跳一小時，興奮表示：「真的是太嗨了！」

陳瑾緗舉辦DJ秀，屁孩到場狂歡。（張恒琪工作室提供）

首秀之後，陳瑾緗已獲得多個國外電音活動的邀約，她感恩直說：「昨晚只睡了一小時，看到現場的粉絲、朋友支持覺得辛苦沒有白費。」活動一結束遲到的大姨媽終於來了，壓制很久的重感冒變成失聲喉嚨痛，足足躺了3天才慢慢恢復。

陳瑾緗最後也想請歌迷幫忙想一想她的DJ名字，她說道：「真正上台表演後，還是覺得名字非常重要！就請各位幫幫忙。之後我也會投入電音的創作、製作部分。」預告未來想推出電音單曲。

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