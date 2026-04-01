李榮浩怒撇《小眼睛》抄襲平井堅：把我祖墳刨了都不認

〔娛樂頻道／綜合報導〕李榮浩之前砲轟單依純「強行侵權」，未經授權就在演唱會上唱他的創作《李白》，不過自己也爆出抄襲爭議，他於微博發長文，強調自己沒有抄襲、而是烏龍，「把我祖墳刨了，把我頭剃了，我也不認，我沒有抄襲。」

李榮浩否認抄襲。（翻攝自微博）

對於網友翻出他作曲、蔡淳佳演唱的《小眼睛》演唱神似平井堅的《Signal》，李榮浩認了這首歌與原曲確實「100%一樣」。他解釋，自己20年自己前剛到北京時，會以「扒帶形式」練習製作音樂，有時候也會填詞進去，但並非拿來販售的原創曲。

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他說，當時自己還沒養成整理電腦桌面的習慣，歌曲文件名字也都是「枕頭」、「麵包」等，這首拿來練習的曲子，就被他誤打包發了出去，經過多年後卻被發行了，他喊冤：「哪個250抄襲的人會抄得100%一樣？這就是那首歌原曲，換了位歌手唱一遍。」

當時他曾經請版權公司去聯繫海外的原作者，但因為版權公司後來也歇業了，事情就不了了之。目前他已經請同事去主動聯絡原作者，並會與事件中被牽連的人道歉並且賠償，他直呼這件事在心裡堵了多年，現在被翻出來，「我心裡反而踏實了許多。」

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