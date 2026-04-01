張凌赫100公斤黑歷史曝光！「學霸式減肥」4個月激瘦25公斤網看呆

張凌赫因為演了《逐玉》爆紅。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕古裝劇《逐玉》近期熱度爆表，男主角張凌赫飾演的「武安侯」謝征，以清冷孤傲、破碎感十足的「病嬌王爺」形象擄獲大批觀眾。隨著劇集熱播，網友紛紛展開「考古」，翻出張凌赫出道前的驚人對比照，發現這位體態精實的「古裝男神」，大學時期竟曾是個體重破百的理工宅男！

張凌赫唸大學時臉很圓，但還是挺帥的。（翻攝自網路）

張凌赫大學變胖的時候，連高中同學都認不出他來。（翻攝自網路）

身為南京師範大學電力工程系的學霸，張凌赫當年的高考數學成績高達182分（滿分200分）。但他上節目時曾坦言，大學時因為學業壓力跟生活習慣導致體重一度失控「破百」。當時不但心儀的女生拒絕了他的追求，還有一次高中同學來學校找他，兩人迎面走過，對方竟然完全認不出他，讓他深受打擊，決心徹底改頭換面。

請繼續往下閱讀...

張凌赫減重後，清瘦挺拔，眉眼鋒利。（翻攝自網路）

面對減肥，張凌赫發揮理工男的鑽研精神，提出科學化的「管住嘴，邁開腿」六字真言。他強調減肥絕非盲目節食，而是「控制飲食」與「堅持運動」的高效結合：

飲食管理：以水煮菜為主，嚴格拒絕奶茶、油炸食品等高熱量誘惑。

運動邏輯：每日堅持跑步5公里，並嚴格遵循「先無氧、後有氧」的訓練順序，以達到最佳的脂肪燃燒效率。

憑藉這股狠勁，張凌赫在短短4個月內成功甩肉25公斤。瘦身後的他，五官輪廓瞬間立體，被網友封為「減肥就是最好的醫美」最強代言人。

男神張凌赫證明「減肥是最好的醫美」。（翻攝自網路）

儘管減肥前後的對比照激勵無數粉絲，但張凌赫在受訪時展現了溫暖且清醒的一面。他特別提醒粉絲，演員為了鏡頭前的「薄片感」必須追求極致瘦，甚至要穿著重達30斤的盔甲拍戲，體能消耗極大；一般人不需要追求演員這種極端的瘦，應以健康為首要目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法