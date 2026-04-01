曾與陳奕迅合作！心理學系高材生宣布好消息 與盧廣仲有關

香港創作才子關浩德將首度來台舉辦專場。（關浩德提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕香港創作才子關浩德在香港大學心理學系畢業後，前往伯克利音樂學院深耕音樂演唱與製作，不僅曾與陳奕迅、方大同、袁婭維等知名藝人合作，更以細膩創打動人心。2025年底，關浩德發行第二張唱作專輯《宜莫深思Emotions》，也即將來台首度舉辦專場，期望帶給樂迷難忘的一夜。

香港創作才子關浩德將首度來台舉辦專場。（關浩德提供）

談及《宜莫深思 Emotions》的創作起點，關浩德分享，這張作品其實來自他長期面對情緒的習慣，而這一切，與他的MBTI「INTJ」性格密切相關。關浩德表示：「我不是一個很擅長表達或分享情緒的人，也很習慣獨處。」

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他坦言，自己從小就習慣用邏輯思考事情，甚至連情緒也不例外，「我會去分析它的來源、合理不合理、要不要控制它。」然而，這樣的理性拆解，反而讓他感到疲憊。於是誕生了《宜莫深思》的核心概念——停止過度分析，讓情緒自然存在。

新專輯中，他並與關詩敏合作《海浪海岸》。關浩德透露，關詩敏不僅擔任合作歌手，也親自參與配唱製作，「我請她儘量挑我毛病，讓我能唱好一點，結果她真的很認真執行，光是第一句就錄了將近70個takes！」

香港創作才子關浩德將首度來台舉辦專場。（關浩德提供）

在首度來台開唱前，其實關浩德與台灣音樂圈也早有不少連結。去年盧廣仲推出的專輯《傷心早餐店》中，備受好評的《Lost You Twice》，正是翻唱自關浩德的原創作品。而 YELLOW黃宣也早已是關浩德的伯樂，他曾在音樂綜藝《下一戰歌手》中，公開表達對關浩德的欣賞，並現場與關浩德即興合作《怪天氣》，被網友大呼「神仙同框」。

香港創作才子關浩德將首度來台舉辦專場。（關浩德提供）

對關浩德而言，台北是有著特殊意義的城市，不僅有認可他音樂實力的金曲獎、攜手合作的音樂夥伴，還有慰藉過他腸胃的當地食物，以及一直默默支持他的樂迷。他表示：「兩年前入圍金曲獎，讓我感受到台灣音樂圈的溫暖與包容，這次帶著新專輯來台北開唱，既是想和這裡的樂迷近距離分享音樂，也是想把『宜莫深思』的情緒力量傳遞給大家，希望每一位到場的朋友，都能在音樂裡放下焦慮，好好感受當下的自己。」

關浩德表示，台北站不僅會完整呈現《宜莫深思》專輯中的熱門作品，也會帶來《Just Be A Rock》專輯的經典曲目，以及盧廣仲翻唱的原創作品，甚至有望解鎖未公開的創作Demo。更多演出資訊可關注主辦單位ICON Promotions官方社群。

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