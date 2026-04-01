張秀卿自爆被施文彬求婚 牽扯多位大咖天后都靠這一招

施文彬、張秀卿、王彩樺以及陳孟賢合體練團。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕第五屆「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會5月9、10日在高流登場。台語歌王施文彬、台語歌后張秀卿、保庇天后王彩樺以及全球巨星陳孟賢今天合體彩排，張秀卿爆料當年在秀場被施文彬開玩笑「求婚」的往事，意外嗨翻全場。

談到過去在秀場的趣事，張秀卿爆料施文彬以前曾經問她住幾樓，改天能不能去她家裡「坐坐」，施文彬聽了趕緊反駁：「我只是問住處，我也問過蔡秋鳳，想說不小心跟妳們『結婚』的話，可以在天台養鴿子。」

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張秀卿（右）自爆秀場難忘回憶。（記者陳奕全攝）

張秀卿透露，其實施文彬還問過王瑞霞，逼得施文彬趕緊解釋：「我自己愛養鴿子，包括現在都沒有空間養，那個時候我還沒結婚，常常跟我接觸的，就是秀卿、瑞霞、秋鳳，常常碰到嘛！」唯獨在旁的王彩樺聽了很無奈，坦言從來沒被「約」過，尷尬表示：「我不是他的菜。」

「2026真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會以「咱攏五吉」為主題，延續母親節檔期的溫馨傳統，今年卡司橫跨世代，由黃西田、苗可麗、侯怡君聯手主持，力邀葉啟田、張秀卿、王彩樺、吳淑敏、施文彬、邵大倫、曹雅雯等11組實力唱將同台飆歌。

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