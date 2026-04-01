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大港早埋下伏筆！落日飛車震撼宣布8／8唱進高流

落日飛車回歸南台灣。（華納提供）落日飛車回歸南台灣。（華納提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕落日飛車回歸南台灣，備受期待的「Q來Q去」巡演高雄站，確定將於8月8日強勢登陸高雄流行音樂中心，此消息早在日前「大港開唱」演出後便埋下伏筆，當時他們在社群上感性致謝：「謝謝高雄，謝謝大港邀請。這段旅程還沒有結束，我們很快再見面。」如今正式官宣，落日飛車向南部的樂迷發出號召：「是高雄釋放真實力的時候了！我們一起用行動展現濁水溪以南的熱情！」

落日飛車回歸南台灣。（華納提供）落日飛車回歸南台灣。（華納提供）

回顧2026年上半年，繼「Ｑ來Q去」台北站圓滿落幕，落日飛車的足跡橫跨亞洲各大國際城市。三月初，樂團先是登陸東京與首爾，3月14日情人節當天，他們選擇在首爾與當地樂迷共度，並發文紀念：「우리 친구들과 함께 보내는 발렌타인데이（和朋友們一起度過的情人節）」；而剛結束的吉隆坡站（3／28）更是充滿生活感，團員們在演出後大讚當地的「中南區肉骨茶（康樂園茶室）好吃！」，隨後於本週六將（4／4）移師新加坡濱海藝術中心演出，落日飛車在旅程中將巡演日常轉化為創作養分，讓每一場演出都帶有獨特的城市氣息。

落日飛車回歸南台灣。（華納提供）落日飛車回歸南台灣。（華納提供）

隨著亞洲場次推進，落日飛車緊接著將開啟大洋洲與歐洲的巡迴版圖，他們將於4月中旬前往澳洲，分別在雪梨（4／17）與墨爾本（4／18）兩大指標性場館開唱；隨後在6月初（6／9）轉戰英國倫敦，登上充滿復古情調的Troxy劇院。在走過近半個地球後，他們將把在各地累積的能量帶回高雄，正如他們在大港演出後的承諾：「8／8高雄流行音樂中心，落日飛車，繼續前行。」

本次「Q來Q去」巡演概念取自2025年新專輯《QUIT QUIETLY》，以徐志摩的詩意幽默呼應樂團一貫隨興且浪漫的音樂色彩。高雄站作為亞洲巡演的重要一環，不僅場地選在緊鄰海港的高流海音館，演出時間更選在意義非凡的父親節，而門票則將於4月8日中午12：00在KKTIX、全家 FamiPort正式啟售。

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