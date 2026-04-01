王子涉閃兵遭拘提！沉寂5個月再爆爭議 粿粿被灌爆嘲諷「小王上銬了」

王子涉藝人閃兵案，移送新北地檢署複訊。（記者陸運鋒攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「藝人閃兵案」持續擴大偵辦，新北地檢署今（1日）執行第4波掃蕩行動，拘提多名涉嫌閃避兵役的役男，其中包括「王子」邱勝翊，消息在網路上迅速發酵，過去曾與他爆出婚內不倫的粿粿也慘遭牽連，社群平台瞬間湧入大量留言嘲諷。

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新北地檢署近期持續清查疑似閃避兵役的役男名單，並指揮新北市刑警大隊、永和警分局展開拂曉行動，檢警今早兵分多路拘提相關對象，其中沉寂數月的「王子」邱勝翊也遭拘提到案。王子被帶回警局時戴著口罩遮掩，以外套包覆上銬雙手，面對媒體全程未發一語。檢警初步掌握，本波行動預估拘提人數接近10人，其中恐還有網紅涉案。

「王子」邱勝翊（右）涉藝人閃兵案今遭檢警拘提，粿粿因此遭到大批網友群起嘲諷。（本報資料照，記者陳奕全攝）

王子近年爭議連環爆，外界也再次聯想到他去年與粿粿爆出的婚內不倫風波，當時事件引發娛樂圈與網路高度討論，演藝事業遭到重創，停擺至今已逾5個多月，如今再因「藝人閃兵案」登上新聞版面，粿粿也慘遭大批網友湧入社群嘲諷，「小王上銬了！」、「你老公被抓了」、「你家王子被拘提了，幫妳留念一下。」、「卡一個有人閃兵囉！」

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