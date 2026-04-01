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娛樂 最新消息

王子認了花約30萬元找閃兵集團 移送地檢署不發一語

王子移送新北地檢署複訊。（記者陸運鋒攝）王子移送新北地檢署複訊。（記者陸運鋒攝）

〔記者陸運鋒／新北報導〕眾所矚目的「閃兵案」今執行掃蕩，拘提沉寂多月的男星「王子」邱勝翊、「超跑網紅」劭凱宏等9人，今天下午陸續王子等將人等，依妨害兵役治罪條例、偽造文書罪嫌移送新北地檢署偵辦，面對媒體詢問時不發一語，而王子也認了花約30萬元，找上「閃兵集團」首腦「黑哥」陳志明協助閃兵，至於其他素人則花費5至20萬元閃兵。

據了解，王子大約在10年前左右，透過友人介紹之下，得知陳嫌可協助閃避兵役，因此花了大約30萬元，委託陳嫌教導他憋氣及丹田出力等方式，影響血壓檢測。

待王子獲返家配戴24小時血壓監測儀器後，再由陳嫌攜帶24小時血壓監測儀器，將他身上配戴的儀器交換，陳嫌之後再將血壓監測儀器換回，讓王子取得不實診斷證明書，通過複檢取得免役證明。

此次閃兵案掃蕩行動是繼去年2月、5月及10月以來的第4波，加上這次的王子，已有19名藝人涉入閃兵案，包括王大陸、陳柏霖、修杰楷、坤達、小杰、書偉、陳零九、威廉、陳大天、大根、李銓、阿虎、陳向熙、陳信維、黃博石，而薛仕凌、唐振剛、阿達則是自行到地檢署「自首」。

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