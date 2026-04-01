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娛樂 電影

許效舜當網紅被自己噁到吐！李銘順昔日楊過被虧難過

〔記者許世穎／台北報導〕電影《NO GOOD！歐吉桑》今（1）日舉辦記者會，導演張清峰率主演李銘順、李國煌、許效舜一同出席。三位實力派男星首度同台合作，聯手詮釋一群歐吉桑不服老、勇敢追夢的熱血故事，笑中帶淚，現場氣氛熱絡。

導演張清峰率主演李銘順、李國煌、許效舜一同出席電影《NO GOOD！歐吉桑》今記者會。（記者胡舜翔攝）導演張清峰率主演李銘順、李國煌、許效舜一同出席電影《NO GOOD！歐吉桑》今記者會。（記者胡舜翔攝）

談及首次與觀眾一同看片的心情，李國煌直言「滿開心的，大家都是第一次看，有笑聲也有感動的淚水」，許效舜則笑說導演在現場給了極大自由，「有時候甚至不喊卡，會想說接下來要幹嘛」，形容整個拍攝像是一場長跑，對習慣綜藝節奏的他來說，是一次「戰戰兢兢的學習」，更坦言這是自己「過60歲非常重要的一部作品」。

導演張清峰透露，電影靈感其實來自自身和兩位朋友經歷，「我們就是失敗的網紅」，因為不甘心才動筆創作。片中三位主角化身網紅挑戰自我，許效舜看到自己的美顏畫面更直呼「快吐了」，李國煌則認為實際呈現「比劇本更順、更舒服」。

每次到新加坡李國煌都會帶大家去按摩。（記者胡舜翔攝）每次到新加坡李國煌都會帶大家去按摩。（記者胡舜翔攝）

至於片中笑點滿滿，兩位喜劇高手對決是否能接住對方的球，李國煌笑回「對我來說還好，贏了又如何，他年紀又比較大，畢竟這裡是他的地方」，話鋒一轉又虧許效舜「有時候接了一個梗卻不好笑，那反而是最好笑的地方」，還爆料對方回答問題常常一講就是40分鐘，讓一旁的李銘順忍不住補槍：「他講完戲都收了，我還是不明白。」

許效舜看到自己的美顏畫面直呼「快吐了」。（記者胡舜翔攝）許效舜看到自己的美顏畫面直呼「快吐了」。（記者胡舜翔攝）

三人私下互動也相當逗趣，許效舜透露每次到新加坡，李國煌都會帶他們去按摩，李銘順笑說「他們兩個年紀大，需要」，逗得全場大笑。談到片中在餐廳食物橫飛的動作戲，李銘順表示他們沒有受傷，「那些雞、香蕉、香腸全都受傷了」，李國煌則笑說拍完的共同點就是「很喘」。

此外，由於李銘順曾在《神雕俠侶》飾演楊過，他自嘲「楊過也會變歐吉桑」，許效舜當場說「現在可能拍一部「『楊』（養）子不教誰之『過』」，李國煌則接梗笑說「現在拍的是『難過』」。現場笑聲不斷，三人妙語如珠，展現絕佳默契。

李銘順表示現階段最重要的人生願望是「看到孩子長大成人、成家立業」。（記者胡舜翔攝）李銘順表示現階段最重要的人生願望是「看到孩子長大成人、成家立業」。（記者胡舜翔攝）

被問到人生願望，李銘順表示現階段最重要的是「看到孩子長大成人、成家立業」李銘順表示現階段最重要的是「看到孩子長大成人、成家立業」，導演則希望能「一路拍片拍到掛」，李國煌立刻打趣「不要拍到一半掛了」。許效舜則自稱是大家的「人生充電站」，未來想開設一個道館，可以幫忙測字、算命；李國煌更拋出創業構想，想找有錢人打造「廉價shopping mall」，提供年輕人創業起點，直言「年輕人不是沒有創意，是沒有遇到機會」，更笑言「我就是來找投資人的」。

李銘順、李國煌、許效舜出席電影《NO GOOD！歐吉桑》今記者會。（記者胡舜翔攝）李銘順、李國煌、許效舜出席電影《NO GOOD！歐吉桑》今記者會。（記者胡舜翔攝）

《NO GOOD！歐吉桑》以幽默包裝人生課題，透過三位大叔的瘋狂逐夢旅程，傳遞不服輸的生命力，也讓觀眾在笑聲中看見屬於自己的夢想與遺憾。電影4月10日在台上映。

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