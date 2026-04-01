（影）曹佑寧起乩有感應！湧現神秘力量：仙姑在我在身邊

〔記者廖俐惠／綜合報導〕曹佑寧在靈異驚悚電影《祭弒》中徹底顛覆過往陽光清新的形象，飾演承襲母親法力的「何仙姑」乩身，為精準傳達仙姑柔媚且優雅的身段，他展開為期一個月的舞蹈特訓。而在實地拍攝起乩重頭戲時，他感應到一股神祕力量湧現，堅信仙姑就在身邊守護，曹佑寧有感直呼：「我很相信仙姑有跟我在一起，我是很安心的。」

曹佑寧在《祭弒》中的起乩戲有感覺，相信仙姑就在身邊。（威視電影提供）

《祭弒》今天（1日）發布首支花絮「仙姑乩身篇」，曹佑寧展現出與以往截然不同的表演層次，他坦言，揣摩何仙姑翩翩起舞、持扇驅魔的神韻，是本次角色的「大魔王」之一。初次觀摩舞蹈老師示範時，結合力與美的柔韌肢體讓他壓力倍增，毫無舞蹈經驗的他更自嘲肢體不協調，「當時心裡想說真的『剉咧等』了！」

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曹佑寧自嘲是肢體不協調，為《祭弒》半夜上頂樓苦練驅魔舞步。（威視電影提供）

接下來一個月除了每週固定課程，曹佑寧更將法器扇子帶回家隨時耍弄一番，甚至深夜獨自前往頂樓，在黑暗中反覆苦練舞步，並搭配對鏡練習的勾人眼神，將女性乩身的姿態揣摩得入木三分。導演邱晧洲盛讚道：「他的身體素質極佳，眼神自帶一種獨特且溫柔的女性特質，那是渾然天成，而非刻意演出的。」

曹佑寧此次造型也大膽突破傳統道士框架，以致敬大師山本耀司風格的道袍混搭紅色喬丹鞋，化身「時尚驅魔人」。導演邱晧洲對《祭弒》的視覺美學極具野心，特別要求造型團隊參考山本耀司的開襟時裝剪裁，以黑色為主調，在襟袖處加入華麗刺繡，褲子點綴咒語銘文。曹佑寧對這套戰袍讚不絕口：「哇！太帥了！配上一抹白髮，很像動漫人物，非常有Cosplay的感覺。」

曹佑寧在《祭弒》中的戰袍致敬山本耀司，化身「時尚驅魔人」。（威視電影提供）

最具衝突美感的細節莫過於那雙「紅色喬丹鞋」，邱晧洲解釋，這個角色設定帶有年輕人的「中二感」，穿傳統功夫鞋顯得太普通，紅色喬丹鞋正好凸顯他叛逆卻充滿正義的屁孩特質。曹佑寧也笑稱，雖然穿著這身華麗戰袍辦事的場次不多，但每次都覺得自己正義感爆發。

而為撐起驅魔人的強大氣場，絕對不能缺少「正氣」，曹佑寧表示：「你代表神明，正氣一定要夠強大，才有辦法鎮壓邪惡的東西。」憑藉這股信念，在拍攝起乩重頭戲時，他彷彿感應到仙姑就在身邊，也是這股相信的力量，支撐他完成這場高難度的表演。

樊光耀（左）在《祭弒》中與曹佑寧飾演父子。（威視電影提供）

片中與曹佑寧衝突不斷的父親，則由樊光耀擔綱，他在片中同樣身為法師，但看著兒子因火爆個性而過度使用乩身能力，很擔心驅魔過程有生命危險，是個愛子心切又不知如何表達的父親。現實生活已為人父的樊光耀笑說：「我自己的孩子還小，這次要面對正值叛逆期的兒子，我也會想像，小孩再過幾年若開始對我們頂撞，那帶來的衝擊肯定更大。」電影將在4月30日上映。

樊光耀在《祭弒》飾演曹佑寧父親，愛子心切又不知如何表達。（威視電影提供）

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