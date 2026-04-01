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娛樂 最新消息

58歲宋逸民「健檢0紅字」曝日常養生秘訣 音樂會吸3千人朝聖

〔記者林欣穎／台北報導〕58歲的宋逸民牧師近期前往馬來西亞，帶領團隊在蒙福教會舉行首場大型音樂分享聚會，這次距離他上一次造訪馬來西亞，已相隔13年，對他而言別具意義。

宋逸民暌違13年造訪馬來西亞。（藝起發光教會提供）宋逸民暌違13年造訪馬來西亞。（藝起發光教會提供）

宋逸民近期完成健康檢查，包括心臟與三高指數皆維持在正常範圍內，特別是腸胃鏡檢查結果更讓不少人驚訝，腸道沒有任何息肉，胃部狀況也相當良好。

談到這次健檢，宋逸民坦言，身邊不少朋友與家人都曾檢查出息肉，自己原本也有心理準備，沒想到一顆都沒有，真的很感恩。他分享，「這樣的狀態並非偶然，而是長年生活習慣的累積。多年來，我每天固定食用奇異果，並維持大量攝取蔬菜水果，飲食以天然清淡為主，也讓身體維持穩定狀態。」

宋逸民（左）在馬來西亞古晉舉行首場大型音樂分享聚會。（藝起發光教會提供）宋逸民（左）在馬來西亞古晉舉行首場大型音樂分享聚會。（藝起發光教會提供）

而就在完成健檢、確認身體狀況良好後，宋逸民也正式啟程前往馬來西亞，他目前人已經在馬來西亞古晉，並在蒙福教會的林義忠牧師的安排下，在3000人面前演唱，氣氛熱烈，整場活動順利圓滿落幕，也為接下來的行程揭開序幕。

隨著此次闊別13年的再訪馬來西亞，以及後續一系列「STILL音樂會」行程的展開，他也期盼能將自己的經歷轉化為鼓勵他人的力量，讓更多人在不同的人生階段中，看見盼望與新的方向，後續也將有藝人團隊陸續抵達馬來西亞，參與接下來的音樂會與生命分享行程。

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