不玩飆股！ 何如芸買股票 遵循Ｉ人個性

很懷疑何如芸為何要公開「睜一隻眼閉一隻眼」照片？（翻攝自何如芸臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕受中東局勢影響，全球股市近來出現劇烈震盪，辣媽女星何如芸昨（31）日發文透露，在新加坡求學的兒子近日正好返台，正好碰上股市重挫，竟直接問她：「媽媽！妳的股票都賠光了嗎？」

兒子問何如芸時，他們正好站在餐廳門口準備要走進去吃飯，當場何如芸心想：「他應該是怕我沒錢付帳。」她想起唸大學時，爸爸很短暫玩了一陣子股票，賠了100多萬後，從此收手。

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那時沒有電腦手機，每天晚上，父親教何如芸胞妹在白紙上畫K線，身在公務員小康家庭，從沒想過要暴富，只懂安份賺錢存錢，存錢用銀行定期和跟會，連買房子也全款付現金，她說：「這種理財方式在現今社會確實很不可思議，但也養成我和妹妹保守的金錢觀。」

何如芸說，她買股票一樣遵循極為I人的個性：「不買飆股。」理由是：「人多的地方不要去！而且就如同我對傷心的人事物一向不回頭看的理論，賣早了少賺了，買錯了賠錢了甚至沒掛到只能看著他一路狂飆，內心也像火車開過站一樣，不可戀棧。」

她有一個好朋友曾經苦口婆心說：「如果妳想買一個20萬的包，那妳就要先拿20萬出來買股票！」何如芸堅信，真的只有好朋友才會說出這樣愛你疼你，希望你好好存錢的話。

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