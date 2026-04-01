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娛樂 最新消息

孫芸芸愛女當媽！洪曉蕾也淚送女兒出國：有叫她注意安全

50歲的洪曉蕾駐顏有術，今參加捐贈記者會（記者胡舜翔攝）50歲的洪曉蕾駐顏有術，今參加捐贈記者會（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕洪曉蕾今天（1日）與「寬姐」邱瓈寬現身大同區國順公園，出席捐贈「到宅行動服務車」公益記者會，洪曉蕾近年來淡出螢光幕前，她坦言幾年前在西班牙經歷生死劫難後，現在生活較為深居簡出，現在凡事不求太完美，健康第一。

洪曉蕾3年前赴西班牙旅遊，竟因扁桃腺發炎送去加護病房插管治療，如今歷劫歸來，她坦言改掉自己的強迫症，以「減法」過生活，不出席不必要的活動、應酬，不太看手機，而是多讀書，現在也練習瑜珈，多做自己喜歡的事情，讓心靈上健康。

現年50歲的洪曉蕾駐顏有術，看不出來已經是19歲女兒、17歲兒子的媽，當初送女兒到澳洲讀書時，洪曉蕾還忍不住流下眼淚，如今母女倆早晚都會問候彼此，女兒也會傳照片跟她分享，生活上不能沒有一雙兒女。被問到女兒交男友是否會跟她說？洪曉蕾直言母女倆互動像朋友，「她一定會告訴我，我有請她注意安全。」

不過記者難免得問到時事題，最近洪曉蕾的好友孫芸芸女兒廖思惟（Trinity）在澳洲未婚生女，被問到有沒有關心孫芸芸，洪曉蕾妙語如珠，僅回應：「這真的是家事，我只有要折扣的時候才會關心她。」她更笑說，女兒所在的布里斯本其實比較鄉下，加上女兒讀的是獸醫系，「都是動物、馬、羊，我不擔心！」以幽默接招，逗笑眾人。

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