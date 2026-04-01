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娛樂 最新消息

5566出道24年曝新動向！成員合體小刀嚇傻狂吐槽

王仁甫（左起）、彭小刀、孫協志與許孟哲。（通達量能文体提供）王仁甫（左起）、彭小刀、孫協志與許孟哲。（通達量能文体提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕天團5566成員彭小刀於昨（31）日迎來48歲生日，孫協志、王仁甫與許孟哲為了給好兄弟一個難忘的驚喜，日前秘密策劃了一場突擊慶生。三人甚至不惜形象躲在桌底下，趁著小刀正在開會時，突然端著蛋糕現身並大唱生日快樂歌，讓小刀又驚又喜跟著合唱。

王仁甫在現場感性地說，兄弟們認識這麼多年，其實幾年來很少幫彼此過生日，這次特別聚在一起準備驚喜，可說是用心良苦。當王仁甫感嘆不知道生日當天3月31日大家會不會在（指大家相見），小刀立刻發揮幽默本色神回覆：「你在不在隨便，我那天一定活著！」笑翻全場。

彭小刀迎來48歲生日。（通達量能文体提供）彭小刀迎來48歲生日。（通達量能文体提供）

不過，面對擁有25年深厚交情的好兄弟們，小刀感動之餘卻也充滿「被害妄想症」。他坦言當下心裡其實有點害怕，滿腹疑心病地緊盯著蛋糕，甚至懷疑「這是不是打開會有蛇？」深怕蛋糕裡頭藏有什麼貓膩。小刀的懷疑讓準備驚喜的三人頓時面面相覷、表情疑惑又緊張，王仁甫見狀連忙掛保證澄清：「這是我選擇很有名、很經典的蛋糕！」才讓小刀放心。

這場慶生不僅有溫馨，更有5566專屬的相愛相殺。在切蛋糕環節，眾人互相調侃分到的蛋糕份量太小，甚至搞笑吐槽：「我們25年的交情吃這個蛋糕？」、「有點在吃髮菜的感覺！」。整場突擊慶生就在兄弟間互相鬥嘴、笑鬧中度過，不但見證了5566歷久彌堅的深厚情誼，也為小刀的48歲生日留下最爆笑難忘的回憶。

5566合體幫彭小刀（左二）慶生，送上超小塊蛋糕。（通達量能文体提供）5566合體幫彭小刀（左二）慶生，送上超小塊蛋糕。（通達量能文体提供）

隨著5566合體的溫馨畫面曝光，不少粉絲也紛紛敲碗，期待今年是不是會有新作品推出？近期，「5566官方社群」已正式成立，版面上常常分享成員們的生活點滴；對5566與粉絲而言，在這裡不只是回顧過去，更是把大家再次聚在一起，繼續走向未來。

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