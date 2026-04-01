小鐘自豪「身材藏猛料」遭小S逼驗貨！暴走怒吼喊退通告

《小姐不熙娣》4月1日起連發3天「隱藏版」特輯。（東森綜合台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕小S徐熙娣近期復工回歸主持東森綜合台《小姐不熙娣》，為了回饋廣大粉絲的敲碗支持，驚喜宣布將從4月1日起，正式解封三集小S休息前錄製完成，但未曾曝光的「隱藏版特輯」。這些被製作單位視為「壓箱寶」的神隱內容，完整紀錄小S最無底線的爆笑互動。

特輯首波主打以「別被這張臉騙了！衣領以下竟是另一種畫風？」為題，邀請小鐘、啦啦隊女神畇二及多位素人嘉賓。節目中，小鐘自豪臉蛋雖然生得幽默，但衣領下其實藏著壯碩線條，此話一出立刻遭小S冷眼狠嗆：「不可能！」小鐘為了證明所言不假，當場提議先做100下伏地挺身「熱身」。

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小鐘《不熙娣》棚內脫衣爆汗做伏地挺身。（東森綜合台提供）

錄影現場隨即出現荒謬畫面，當小S正在訪問畇二時，小鐘竟在後方背景揮汗如雨、拚命健身。未料辛苦熱身完後，小鐘僅害羞展示手臂線條，瞬間點燃小S怒火直呼：「誰要看手臂！我要看身體！」逼得小鐘以飛快速度「閃掀」上衣，讓全場笑翻。

小S隨後更開出高難度考題：「如果你拉衣服能變出大耳朵或愛心，我就原諒你。」此舉讓小鐘氣到當場暴走，直衝攝影棚外拿道具，崩潰大喊：「這節目簡直逼死人！等我一下，不要以為我變不出來！」隨後他對著畇二變出大耳朵魔術，卻又被小S吐槽：「我是要你掀衣服變出耳朵！」讓小鐘無奈求饒自嘲：「好啦我退通告！這錢真的太難賺了！」逗得全場大笑不止。

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