自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

小鐘自豪「身材藏猛料」遭小S逼驗貨！暴走怒吼喊退通告

《小姐不熙娣》4月1日起連發3天「隱藏版」特輯。（東森綜合台提供）《小姐不熙娣》4月1日起連發3天「隱藏版」特輯。（東森綜合台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕小S徐熙娣近期復工回歸主持東森綜合台《小姐不熙娣》，為了回饋廣大粉絲的敲碗支持，驚喜宣布將從4月1日起，正式解封三集小S休息前錄製完成，但未曾曝光的「隱藏版特輯」。這些被製作單位視為「壓箱寶」的神隱內容，完整紀錄小S最無底線的爆笑互動。

特輯首波主打以「別被這張臉騙了！衣領以下竟是另一種畫風？」為題，邀請小鐘、啦啦隊女神畇二及多位素人嘉賓。節目中，小鐘自豪臉蛋雖然生得幽默，但衣領下其實藏著壯碩線條，此話一出立刻遭小S冷眼狠嗆：「不可能！」小鐘為了證明所言不假，當場提議先做100下伏地挺身「熱身」。

小鐘《不熙娣》棚內脫衣爆汗做伏地挺身。（東森綜合台提供）小鐘《不熙娣》棚內脫衣爆汗做伏地挺身。（東森綜合台提供）

錄影現場隨即出現荒謬畫面，當小S正在訪問畇二時，小鐘竟在後方背景揮汗如雨、拚命健身。未料辛苦熱身完後，小鐘僅害羞展示手臂線條，瞬間點燃小S怒火直呼：「誰要看手臂！我要看身體！」逼得小鐘以飛快速度「閃掀」上衣，讓全場笑翻。

小S隨後更開出高難度考題：「如果你拉衣服能變出大耳朵或愛心，我就原諒你。」此舉讓小鐘氣到當場暴走，直衝攝影棚外拿道具，崩潰大喊：「這節目簡直逼死人！等我一下，不要以為我變不出來！」隨後他對著畇二變出大耳朵魔術，卻又被小S吐槽：「我是要你掀衣服變出耳朵！」讓小鐘無奈求饒自嘲：「好啦我退通告！這錢真的太難賺了！」逗得全場大笑不止。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中