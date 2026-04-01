（影）邱瓈寬捐物資車做公益！《陽光女子》7億票房激鬥志：拍電影不怕被罵

「寬姐」邱瓈寬與洪曉蕾一同出席捐贈記者會。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕演藝圈大姐大「寬姐」邱瓈寬做愛心不落人後，先前聽聞偏鄉居民需要能夠穩定運送物資、支援到宅服務的車輛，今天（1日）竟然就真的捐了一輛「到宅行動服務車」，用實際行動做公益。她今天（1日）上午與洪曉蕾一同出席記者會，坦言：「有想做的公益，我發自內心，有機會、有需求就去做。」

其實之前邱瓈寬之前出席老人福利關懷協會年菜捐贈活動，還參與了「義剪」活動，笑說現在的髮型正是當時剪的，記者笑說對方怕不怕「在太歲頭上動土」，邱瓈寬笑著否認，稱對方很熱情想她整理頭髮，不過邱瓈寬本人倒是不敢幫別人剪頭髮，急忙推辭：「不要害人！」

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邱瓈寬雖然給人大姐大又嚴肅的形象，一直以來也沒少做愛心，不過她不敢邀功，先是自誇「我滿腦子就想做公益」，後來自嘲：「騙人就太噁心，我想賺錢，多養一點人，比較現實。」

「寬姐」邱瓈寬與洪曉蕾一同出席捐贈記者會。（記者胡舜翔攝）

近年來國片起飛，電影《陽光女子合唱團》雖然最近陷入爭議，不過突破7億票房，仍是穩坐國片影史冠軍。被問到會不會想要再拍電影？邱瓈寬表示：「當然有這個能力、時間，電影還是我最喜歡的，憑良心講，電影也很難啦，反正賠錢就算了，因為賺錢也會挨罵。」

她回憶起過去拍攝《大尾鱸鰻》曾被罵低俗，不過她覺得無所謂，自己沒在怕被罵，反而希望能夠拍出能被罵、有賣錢的作品，幽默笑說現在很想進入「被罵的階段」。被問到《陽光女子合唱團》賣得這麼好會不會技癢？邱瓈寬坦言，賣得好當然是理想之一，現在也正試著整理一些劇本，慢慢籌備中。

至於屆時是否會找林志玲來演？邱瓈寬持開放態度，「可以啊有機會合作！」也透露已經見過林志玲的兒子「小寶貝」，畢竟爸媽都非常漂亮，邱瓈寬也為小寶貝的顏值掛保證。被問到近期林志玲傳出進出台大醫院一事，邱瓈寬不願多作回應，僅表示「這部分應該去問當事人」。

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