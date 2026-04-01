自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

絕美聶小倩追憶寧采臣！59歲資深玉女22字想念張國榮

〔記者陳慧玲／台北報導〕今（1日）是香港藝人張國榮逝世23週年紀念日，除了粉絲不捨追悼，包括古巨基、袁詠儀等多位藝人也發文追憶，而曾經和張國榮演出《倩女幽魂》的59歲資深玉女王祖賢，則透過22字思念「寧采臣」。

王祖賢在《倩女幽魂》裡扮演的聶小倩讓人難忘。（翻攝自小紅書）王祖賢在《倩女幽魂》裡扮演的聶小倩讓人難忘。（翻攝自小紅書）

張國榮逝世23年，但他在電影裡的斯文形象讓粉絲印象深刻。（翻攝自小紅書）張國榮逝世23年，但他在電影裡的斯文形象讓粉絲印象深刻。（翻攝自小紅書）

王祖賢在《倩女幽魂》中飾演女鬼聶小倩，和扮演書生寧采臣的張國榮有動人的愛情故事，今天是張國榮忌日，王祖賢發文談到：「雖然一直沒有對你說什麼，但是滿滿的記憶都在心中！」她也分享過去兩人一起演出《倩女幽魂》的片段、劇照，以及一起出席頒獎典禮的合照，勾起粉絲無限懷念。

王祖賢分享在加拿大的景象，追思張國榮。（翻攝自小紅書）王祖賢分享在加拿大的景象，追思張國榮。（翻攝自小紅書）

溫哥華史丹利公園長椅上，有粉絲追憶張國榮的各種回憶。（翻攝自小紅書）溫哥華史丹利公園長椅上，有粉絲追憶張國榮的各種回憶。（翻攝自小紅書）

人在加拿大的王祖賢，也特別到溫哥華史丹利公園，過去因為張國榮也喜歡這個地方，因此他過世後，有粉絲籌資一起在公園裡設立了一處紀念長椅，這次王祖賢也特別分享了她拍下的長椅畫面，上面有很多粉絲放了緬懷張國榮的追思物品。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中