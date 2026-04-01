絕美聶小倩追憶寧采臣！59歲資深玉女22字想念張國榮

〔記者陳慧玲／台北報導〕今（1日）是香港藝人張國榮逝世23週年紀念日，除了粉絲不捨追悼，包括古巨基、袁詠儀等多位藝人也發文追憶，而曾經和張國榮演出《倩女幽魂》的59歲資深玉女王祖賢，則透過22字思念「寧采臣」。

王祖賢在《倩女幽魂》裡扮演的聶小倩讓人難忘。（翻攝自小紅書）

張國榮逝世23年，但他在電影裡的斯文形象讓粉絲印象深刻。（翻攝自小紅書）

王祖賢在《倩女幽魂》中飾演女鬼聶小倩，和扮演書生寧采臣的張國榮有動人的愛情故事，今天是張國榮忌日，王祖賢發文談到：「雖然一直沒有對你說什麼，但是滿滿的記憶都在心中！」她也分享過去兩人一起演出《倩女幽魂》的片段、劇照，以及一起出席頒獎典禮的合照，勾起粉絲無限懷念。

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王祖賢分享在加拿大的景象，追思張國榮。（翻攝自小紅書）

溫哥華史丹利公園長椅上，有粉絲追憶張國榮的各種回憶。（翻攝自小紅書）

人在加拿大的王祖賢，也特別到溫哥華史丹利公園，過去因為張國榮也喜歡這個地方，因此他過世後，有粉絲籌資一起在公園裡設立了一處紀念長椅，這次王祖賢也特別分享了她拍下的長椅畫面，上面有很多粉絲放了緬懷張國榮的追思物品。

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