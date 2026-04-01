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遭控霸佔粉專！小彬彬火大開告揭真相：他根本不是員工

〔記者李紹綾／台北報導〕「小彬彬」溫兆宇與兒子「小小彬」溫玄曄合開公司，本想大展身手，沒想到卻捲入與前合作對象的「互撕大戰」。面對彭姓男子的欠薪指控，小彬彬父子火大反擊，直指整件事根本是「引狼入室」。

「小彬彬」溫兆宇（右）、「小小彬」溫玄曄父子出席「創動影視」開幕（記者陳逸寬攝）「小彬彬」溫兆宇（右）、「小小彬」溫玄曄父子出席「創動影視」開幕（記者陳逸寬攝）

昔日童星小彬彬與小小彬父子攜手創業「創動」影視，近期卻被一名彭姓男子向媒體爆料，聲稱在公司上班三個月領不到薪水與獎金，還花6萬元創粉專投廣告，經營權卻被小彬彬霸佔。

面對指控，小彬彬滿腹委屈。他透露對方「從來不是我員工」，雙方只是合作關係。小彬彬更爆料，彭男之前曾偷走公司電腦搬去中國開公司、領補助，當時他一時心軟原諒，沒想到竟然是噩夢的開始。

後來彭男主動求和想再合作，雙方約定由彭男出錢申請粉專藍勾勾、投廣告，小彬彬公司則出器材、技術與劇本。小彬彬強調，粉專本來就登記在自己名下，對方消失兩年後突然現身討要經營權，讓他完全無法接受。

除了粉專爭議，雙方更為了「消失的器材」互槓。小彬彬控訴請對方幫忙搬器材，結果器材從此音訊全無。對此彭男聲稱小彬彬曾允諾「要送他」，讓小彬彬聽了當場傻眼：「那是公司財產，還有其他合夥人，當然不能隨便送出！」

小小彬相當無奈，強調自己才是被恐嚇威脅的那一方。小彬彬則直言，對方從3月起就不斷騷擾，甚至揚言要讓他「上新聞」毀掉名譽。對此，小彬彬早已於1月底提告妨害自由、妨害名譽與恐嚇，現在決定再追加刑事告訴，「就交給司法處理」，堅決不再向對方妥協。

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