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娛樂 最新消息

許富凱驚爆頭暈、聲音啞 度過關卡全說了：感謝老天

許富凱《講袂出喙的情話》愚人節上架。（何樂音樂提供）許富凱《講袂出喙的情話》愚人節上架。（何樂音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕等待三年，金曲歌王許富凱在今年迎來出道15週年的里程碑，宣告全新台語專輯將於4月29日全球數位上架，特別選在4月1日愚人節釋出單曲《講袂出喙的情話》。現實生活裡是否會勇於告白說情話？他淡然說：「我應該不會了，以前可能是會主動的，現在的我比較被動、也會怕尷尬，是佛系愛情觀，講袂出喙的，就放心裡了。」

許富凱推出全新台語專輯。（何樂音樂提供）許富凱推出全新台語專輯。（何樂音樂提供）

金獎製作人陳建騏繼金馬獎最佳原創電影歌曲獎《同款》後，為許富凱操刀製作台語歌《講袂出喙的情話》，他以「跨越18度音域的男子漢情歌」來形容這首歌，「我希望呈現『越說不出口心中越是澎湃激昂的矛盾情感』。我刻意在原本16度音域後再升Key，挑戰許富凱的舒適圈，逼出搖滾硬漢掙扎糾葛。」

許富凱回想起當時聽到歌曲Demo時，直覺是一首很硬的歌曲，果不其然，在進了錄音室試唱，反覆唱了幾次之後，他開始萌生了後悔選這首歌的念頭，讓金曲歌王大喊：「天啊！遇到大魔王了。」

許富凱新單曲《講袂出喙的情話》跨越18度音域。（何樂音樂提供）許富凱新單曲《講袂出喙的情話》跨越18度音域。（何樂音樂提供）

歌曲因為音域寬廣又升Key，在正式錄製歌曲的過程，因為歌曲後半段又幾乎都在高音域，許富凱回想起自己經歷好幾次頭暈、聲音啞，所以在唱這首歌之前，許富凱一定要讓自己吃飽睡好，不然真的會沒力氣，鮮少一首歌會有第二次進到錄音室補錄的狀況出現。

歌曲最後唱到「咱的線若有連做伙 是我家己畫的」更是成為大家共感的揪心引爆點，許富凱再度以歌為世間百百款「講袂出喙」的情愛代言，他表示：「現代人有非常多這種說不得口的告白情話，我想可以藉由這首歌，來代表他們的心聲，也希望大家都能找到有情人，請勇敢的說出內心的話。」

許富凱拍攝《講袂出喙的情話》MV 一秒落淚。（何樂音樂提供）許富凱拍攝《講袂出喙的情話》MV 一秒落淚。（何樂音樂提供）

單曲1日全面上線，MV則在中午12點在官方YouTube頻道上架，MV裡只見許富凱反覆穿梭在地下道，時而奔跑時而惆悵，最後一顆鏡頭時，導演給出哭戲指令：「可以給我一滴眼淚嗎！」許富凱竟然一秒入戲，表情傷痛、緊接眼淚一滴滴落下真情流露，讓全場驚呼，他笑稱：「只是不想砸了戲劇獎場帝的招牌！」

新專輯即日起展開預購，預購加贈一張CD：收錄之前只在數位上架的《ブラジル喫茶店的歌》、《伊的身邊已經有別人2023》（feat. 血肉果汁機）讓樂迷們珍藏，實體專輯將於5月8日正式發行。新專輯誕生之際，他充滿感恩：「距離上張作品很多年了，一直希望有新作品，畢竟唱片就是歌手的名片，籌備過程老天很眷顧，雖然有一些小波折，一切好不容易、謝謝團隊幫忙才完成這麼完整的專輯，很興奮終於有新歌跟大家分享，也請大家多多支持。」

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