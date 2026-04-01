黎明愛音樂當歌手 全拜認真念書父贈Walkman

黎明一連10場演唱會昨晚畫下句號。（香港星島日報）



〔記者林南谷／綜合報導〕《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會 2026》昨（31）晚在香港紅館進行最終場，為一連10場演出畫上句號，黎明演出吸引容祖兒、「阿Sa」蔡卓妍等藝人到場支持。

容祖兒和阿Sa昨晚一坐下來，就被媒體發現研究板凳上的紅蘿蔔手提燈，2人十分雀躍；當黎明唱到第二首歌《貪新愛舊》，2人更一起開心起舞，炒熱全場氣氛。

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可能是最終場演出關係，不只全場觀眾氣氛高昂，就連黎明在演唱快歌時也忍不住跳起舞，這個舉動再把現場氣氛推至沸點。

由於今年是黎明入行40周年，他在演唱會尾聲分享了自己愛上音樂的心路歷程及啟蒙故事，表示自己10多歲時開始流行Walkman（隨身聽），在這潮流趨勢走了2年後，他也忍不住向爸爸要求想買來聽歌，爸爸則要求他讀書考得好成績，才可以買來當作獎勵，在他努力下考取好成績，爸爸真的買一台送黎明。

黎明愛上音樂原因，他說：「我相信是因為Walkman、因為一首歌曲。」那首歌曲就是《More Than I Can Say》，謙稱自己當時英文不太好，不太了解歌詞內容，「現在明白多了，覺得歌詞很有意思。」

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