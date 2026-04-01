自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黎明愛音樂當歌手 全拜認真念書父贈Walkman

黎明愛音樂當歌手 全拜認真念書父贈Walkman黎明一連10場演唱會昨晚畫下句號。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會 2026》昨（31）晚在香港紅館進行最終場，為一連10場演出畫上句號，黎明演出吸引容祖兒、「阿Sa」蔡卓妍等藝人到場支持。

容祖兒和阿Sa昨晚一坐下來，就被媒體發現研究板凳上的紅蘿蔔手提燈，2人十分雀躍；當黎明唱到第二首歌《貪新愛舊》，2人更一起開心起舞，炒熱全場氣氛。

可能是最終場演出關係，不只全場觀眾氣氛高昂，就連黎明在演唱快歌時也忍不住跳起舞，這個舉動再把現場氣氛推至沸點。

由於今年是黎明入行40周年，他在演唱會尾聲分享了自己愛上音樂的心路歷程及啟蒙故事，表示自己10多歲時開始流行Walkman（隨身聽），在這潮流趨勢走了2年後，他也忍不住向爸爸要求想買來聽歌，爸爸則要求他讀書考得好成績，才可以買來當作獎勵，在他努力下考取好成績，爸爸真的買一台送黎明。

黎明愛上音樂原因，他說：「我相信是因為Walkman、因為一首歌曲。」那首歌曲就是《More Than I Can Say》，謙稱自己當時英文不太好，不太了解歌詞內容，「現在明白多了，覺得歌詞很有意思。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中