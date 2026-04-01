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娛樂 最新消息

桃園青埔變遷全紀錄！ 3原民藝術家深入老城區「採集記憶」

〔記者李紹綾／台北報導〕財團法人原住民族文化事業基金會（原文會）預計2027年進駐桃園青埔，今年春季啟動Pulima藝術節前導計畫「Open, and Next：藝想實驗場」。邀請阮原閩、胡家瑜、羅媛三位原住民藝術家，串聯桃園文史與生態團隊，深入老城區與水文地景田野踏查，創作成果將於「2026台灣設計展」亮相。

本次計畫邀請三位藝術家，包括：擅長複合媒材的賽德克族藝術家SiyatMoses阮原閩（右）、專精版畫的布農族藝術家Ali Istanda胡家瑜（左），以及擅長行為藝術的賽夏族創作者maya’ a taboeh hayawan羅媛（中）。（原文會提供）本次計畫邀請三位藝術家，包括：擅長複合媒材的賽德克族藝術家SiyatMoses阮原閩（右）、專精版畫的布農族藝術家Ali Istanda胡家瑜（左），以及擅長行為藝術的賽夏族創作者maya’ a taboeh hayawan羅媛（中）。（原文會提供）

藝術團隊於3月底攜手在地藝文與生態聯盟，走訪景福宮、老街溪及青埔等地。從舊市場飲食文化到埤塘轉型景觀，甚至走進芭里社區見證食農教育，將採集到的記憶轉化為創作靈感。

踏查如同攤開一幅桃園的時光地圖，團隊在老城區找尋在地故事，從信仰中心景福宮出發，鑽入巷弄之中，或採集舊市場的飲食文化，或透過夜間導覽，探尋地方奇聞傳說。此外，也沿著老街溪畔聆聽河川整治故事，走訪青塘園，觀察農業埤塘如何轉身為景觀公園。並走讀大樓林立的青埔，聆聽青埔人的兒時鄉村回憶，更在芭里社區，見證食農教育與社造的影響力。

中華民國自然步道協會講師於橫山書法美術館旁墨池，講解周遭生態植物與水鳥物種。（原文會提供）中華民國自然步道協會講師於橫山書法美術館旁墨池，講解周遭生態植物與水鳥物種。（原文會提供）

桃園素有「千塘之鄉」美名，長年滋養著地方聚落，然面對桃園青埔的變化， maya' a taboeh hayawan羅媛（賽夏族）表示，「在快速變動中，往往只剩下照片與人的記憶能串聯過去與未來。」她的創作將聚焦於「人」的感受，透過身體感知挖掘家園變遷的深層情感。

團隊走入桃園南門市場與巷弄中，挖掘桃園在地傳統飲食及市場變遷中的兒時記憶。（原文會提供）團隊走入桃園南門市場與巷弄中，挖掘桃園在地傳統飲食及市場變遷中的兒時記憶。（原文會提供）

SiyatMoses阮原閩（賽德克族）則深受桃園市中心「文化混雜」的狀態吸引，他認為移工與新住民的共處，以及戲院、銀樓的交雜景觀，正回應了他的個人身份認同，「創作將回到材質的混合運用，來回應『交換』與桃園的持續變動。」Ali Istanda胡家瑜（布農族）則察覺到在地人於變遷過程中產生的失落感。她希望轉化這份悲傷，用另一種心境面對，創作將結合獨特的埤塘水文意象，為參與者提供正向的心理依託。

由在桃園青埔長大的「桃園藝文陣線聯盟」夥伴，分享兒時記憶與青埔快速變遷的歷程。（原文會提供）由在桃園青埔長大的「桃園藝文陣線聯盟」夥伴，分享兒時記憶與青埔快速變遷的歷程。（原文會提供）

青年藝術家隨「桃托邦藝文聯盟」講師腳步，踏訪並聆聽桃園信仰中心景福宮的發展故事。（原文會提供）青年藝術家隨「桃托邦藝文聯盟」講師腳步，踏訪並聆聽桃園信仰中心景福宮的發展故事。（原文會提供）

藝術家將進駐KIRI國際原住民族文創園區，利用植物纖維、舊布料或自然紋理進行編織與版畫創作。大眾可於7月至8月「開放工作室」期間參觀，或報名「參與式工作坊」與藝術家集體創作，讓當代美學根植於共同體驗。

這些承載土地溫度的作品，將結合Pulima兒少美感計畫成果，於2026年桃園「台灣設計展」盛大展出。原文會期許，未來青埔永久會址不僅是建築空間，更是與地方共生、持續訴說故事的文化平台。

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