《Only You》神團登郵輪迷倒台灣人！派特斯合唱團父子驕傲：一起環遊世界

〔記者廖俐惠／基隆報導〕美國派特斯合唱團（The Platters）應麗星郵輪邀請，在3月24日於探索星號星座劇院演出，歷久不衰的神曲《Only You》一響起，讓全場台灣旅客聽得如癡如醉。派特斯合唱團接受台灣媒體訪問，妙語如珠，由於「Platters」有大盤子的意思，眾人指稱唯一的女主唱是「Dish」主菜，笑翻現場。

派特斯合唱團的女主唱戴維絲被笑稱是組合當中的「主菜」。（麗星郵輪提供）

派特斯合唱團風靡1950年代，就算不認識他們，但1955年發行的《Only You》你一定聽過。難以想像，派特斯合唱團已經演出長達70多年，成員經過多次變動，現在由團長老斯托瓦爾（Stovall Sr. Mose Edward）領軍蘭伯特（Lambert Jamarius Delvonte）、戴維絲（Davis Deneen）、小斯托瓦爾（Stovall Jr. Mose Edward）、格林（Green Kim Leo）等人組成，他們在3月22日接受台灣媒體聯訪，透露不知道已經環遊世界幾趟了，老斯托瓦爾希望能用歌聲不斷把愛傳出去。

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派特斯合唱團台上、台下默契十足，年紀最大的格林（右）雖跌倒受傷，不過仍坐著演唱，十分敬業。（麗星郵輪提供）

從名字中可以看出，老斯托瓦爾、小斯托瓦爾是對父子，老斯托瓦爾透露自己已經高齡78歲，1960年就開始演唱，曾經與第一代的女歌手Zola Taylor合作過。這幾天，老斯托瓦爾幾乎都以輪椅代步，他坦言自己雖然很年輕，不過膝蓋不太好，走路比較緩慢。

其實小斯托瓦爾當初想要加入派特斯合唱團，也是經過爸爸的考核，老斯托瓦爾認為這件事情並非鬧著玩的，一定得全力以赴。如今他和兒子一起環遊世界好幾圈，到世界各個角落去演出，讓他自豪地說：「沒有什麼事是比看到兒子跟我一起站在台上還要驕傲！」老斯托瓦爾也慶幸，孩子的媽在離世前有看到這一幕，一定對兒子很欣慰，不過未來要不要讓兒子接班，老斯托瓦爾持保留態度笑說：「還在觀察期！」

派特斯合唱團目前由老斯托瓦爾（左起）、蘭伯特、戴維絲、小斯托瓦爾以及格林組成，在郵輪上大開金嗓。（麗星郵輪提供）

派特斯合唱團的成員是「老中青」三代同堂，老斯托瓦爾感慨年輕世代有一點科技冷漠，「我曾經說過，新世代只剩下眼睛和拇指，沒有心。」他希望透過在郵輪演出的機會，讓一家人能夠共同參與，共度歡樂的時光。被問到光是《Only You》一首就唱了好幾十年是否會膩？老斯托瓦爾表示，每一次演唱都會有不同感受，且他們不會只唱自己的歌，別的有知名度的歌曲也會演唱，希望能夠吸引年輕世代他們的歌聲，整個表演會非常豐富且有層次感。

先前WBC經典賽時，捷克隊總教練曾說，若是棒球能夠取代戰爭，「若是能用運動去表現各國的人們想要競爭的心情，那我覺得運動扮演非常偉大的角色。」記者詢問身為歌手的他們，是否也希望歌聲取代戰爭？派特斯合唱團眾人一聽都十分認同，不過小斯托瓦爾笑說：「對我來說，美式足球可以取代戰爭。」因為記者本想與他聊聊WBC經典賽尋找共同點，不過小斯托瓦爾更喜歡足球。

麗星郵輪擁有逾30年歷史，於2026年第三場主題航次攜手國際經典演出團體派特斯合唱團，以多首歷久彌新的經典金曲，為郵輪旅程注入跨世代的情感共鳴。派特斯合唱團獻唱《Smoke Gets in Your Eyes》、《He’s Mine》等多首歌曲，小斯托瓦爾、蘭伯特還下台與歌迷互動，完全看不出來已經62歲的超凍齡女主唱戴維絲，不但下台送上玫瑰花，還與旅客共舞，肢體接觸前還先詢問旁邊的女伴，相信為旅客都留下難忘的回憶。

小斯托瓦爾為記者送上名片小卡，記者一度換掉邊伯賢小卡放在卡套中。（記者廖俐惠攝）

麗星夢郵輪副總裁徐牧柔表示：「2025年，麗星郵輪以『策展式郵輪』之姿在台灣市場建立鮮明定位，成功將台灣文化帶向國際；而在2026年，我們進一步以策展之姿，將世界引入台灣，讓郵輪不只是交通工具，而是一座移動的文化舞台。」老斯托瓦爾亦表示，能再次於麗星郵輪演出深感榮幸，並期待旅客在音樂與美食交織的體驗中，感受郵輪的獨特魅力。

麗星郵輪2.0自2026年全面升級基隆母港航線，提供2至6晚多元選擇，串聯日本、韓國等東北亞熱門目的地，更是全面升級船上餐飲內容，從免費餐廳至特色料理，皆更貼近台灣旅客口味。詳情請上麗星郵輪官網查詢。

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