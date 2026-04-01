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娛樂 最新消息

演藝圈每10年出一個胖諧星？ 王偉忠點名「這3人」觀眾緣最強

〔記者李紹綾／台北報導〕製作人王偉忠至胡瓜主持的YT節目《下面一位》宣傳舞台劇《明星養老院》，他當年與胡瓜合作《連環泡》裡「老實樹」單元，讓胡瓜成為家喻戶曉的當紅主持人。

當年港台大牌搶上胡瓜節目，圖為胡瓜（右）、鄭伊健暌違多年再碰面。（《下面一位》提供）當年港台大牌搶上胡瓜節目，圖為胡瓜（右）、鄭伊健暌違多年再碰面。（《下面一位》提供）

王偉忠聊到，他發現影劇圈每十年會出一個胖胖的超人氣諧星，第一位是曾志偉、第二位是胡瓜，第三位則是納豆，觀眾緣都超好。他當年相中胡瓜一臉正經胡說八道的天分，還問胡瓜：「敢不敢訪問大牌？」胡瓜立刻說敢。多年之後，胡瓜笑說因為家裡很窮、想賺錢，所以王偉忠無論問什麼，他都會。這股憨膽，讓王偉忠請他主持《連環泡》裡「老實樹」單元，結果爆紅。

胡瓜笑說，那時候節目紅到海內外巨星都來，第一組可能是周潤發、梁朝偉，第二組是成龍、洪金寶，不管多大牌都願意上節目，其實港星根本不知道誰是胡瓜，可是周潤發還私下跟胡瓜拜託「手下留情」，胡瓜笑說：「你們都怕我、那我幹嘛怕你們。」此後就不怕訪問大牌了。

王偉忠（左）至胡瓜（右）主持的《下面一位》宣傳《明星養老院》。（金星文創提供）王偉忠（左）至胡瓜（右）主持的《下面一位》宣傳《明星養老院》。（金星文創提供）

王偉忠感性表示，老天爺撒豆成兵，藝人是裡面最特別的人，他真的很喜歡才華洋溢、對表演充滿熱情的藝人朋友，像他監製的舞台劇《明星養老院》，演出陣容集結方文琳、楊烈、黃嘉千、郎祖筠、洪都拉斯、陳漢典、羅美玲、網紅泰國娘娘與黃浩詠，創作初衷就是看到許多資深藝人在光環退去後，面對失落感的真實寫照，劇情好笑、也非常動人。

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