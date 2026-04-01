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娛樂 最新消息

伍佰《牽掛》創百萬銷量原來寫給「她」 曹格私房歌變飆高音魔王曲

〔記者陳慧玲／台北報導〕由滾石唱片推動的翻唱企劃「滾石撞樂隊2」，持續釋出新作品，邀請多組新生代樂團挑戰翻唱樂壇經典作品，其中椅子樂團翻唱的《牽掛》原由搖滾天王伍佰＆China Blue演唱，曾收錄在兩張專輯裡，總銷量突破百萬張，這次有了新味道。另外許多音樂祭常客甜約翰則重新演繹金曲歌王曹格的《寂寞先生》。

椅子樂團重新詮釋經典曲《牽掛》。（滾石提供）椅子樂團重新詮釋經典曲《牽掛》。（滾石提供）

伍佰創作的《牽掛》，過去被視為是寫給他現在的經紀人老婆的深情告白，曾收錄於專輯《浪人情歌》中，這張專輯銷量突破30萬張，另外也曾收錄於《搖滾·浪漫》現場專輯，該版本也曾創下70萬張銷量，兩張專輯合計突破百萬張，其中的《牽掛》是許多歌迷的愛歌。

這次椅子樂團翻唱《牽掛》，主唱仲穎表示：「高中學吉他時這首歌是教材之一，所以很有畫面！」另一位主唱詠靖也分享：「我們很喜歡《怪奇物語》，因此加入許多80年代合成器元素，想帶大家來一場跨越時空的旅行。」

甜約翰挑戰翻唱《寂寞先生》，呈現不同味道。（滾石提供）甜約翰挑戰翻唱《寂寞先生》，呈現不同味道。（滾石提供）

曹格的《寂寞先生》，創作靈感源自2008年事業與人生低谷時期，並非刻意為專輯打造，而是記錄自己面對錯誤、重新審視自我、感到無助的「私房歌」，也是公認的KTV飆高音魔王曲。這次甜約翰翻唱，談到：「這首歌的創作理念跟我們新專輯《GOOD AFTERNIGHT》概念很貼近，所以決定來挑戰一下！」

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