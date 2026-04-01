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娛樂 最新消息

周渝民暌違10年再接茶品代言 揭秘「車內獨處」紓壓儀式

周渝民自曝紓壓秘訣是「開車漫無目的地遊蕩」。（御茶園提供）周渝民自曝紓壓秘訣是「開車漫無目的地遊蕩」。（御茶園提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「仔仔」周渝民暌違10年再次擔任茶品代言，他沉穩的生活步調與品牌形象完美契合。近期他化身「空中飛人」往返各地巡演，在緊湊行程中，他更重視如何在忙碌中找回節奏。

私下的周渝民擁有一套獨特的紓壓儀式，他透露有時會一個人開車漫無目的地遊蕩：「可能開到某個地方停著，也不一定要下車，就在車上喝口茶Me Time，享受片刻寧靜。」對他而言，這種在快節奏中保留的「空白」，是維持內在平衡的關鍵。

周渝民在忙碌行程中找回自我節奏，展現最真實且有層次的自在狀態。（御茶園提供）周渝民在忙碌行程中找回自我節奏，展現最真實且有層次的自在狀態。（御茶園提供）

周渝民前陣子為了影集《我們的藍調時光》前往澎湖、嘉義取景。他在當地租車獨行，走訪陌生秘境，將觀察到的生活細節內化為演技。個性低調且接地氣的他，不追求緊湊行程，反而選擇靜靜欣賞日出、日落，讓環境的養分自然流淌進表演之中。

除了影集《我們的藍調時光》展現接地氣的演技，近期周渝民更重拾歌手身分，投入《F✦FOREVER 恆星之城》巡演。為了呈現完美舞台，他特別找老師重新練唱、學習新樂器。他笑稱：「我唱歌也不差啦，最近跟老師學習，我大進步！」坦言自己並非外界想像中那般缺乏自信，反而很享受表演的成長。

周渝民暌違10年再接茶品代言。（御茶園提供）周渝民暌違10年再接茶品代言。（御茶園提供）

這次拍攝廣告深入茶園取景，開拍前連日大雨讓團隊焦慮不已，沒想到拍攝當天清晨5點開工竟然奇蹟放晴。見證晴空萬里的美景後，大家紛紛鬆了一口氣，團隊更打趣封他為「晴天男神」，讓這場代言拍攝在好兆頭中圓滿完成。

從早期的憂鬱少年到如今充滿生活感的內斂熟男，周渝民的轉變讓這次代言顯得「很合理」。這不只是一場商業合作，更是他個人自在狀態的延伸，讓外界看見男神在螢光幕外，正過著最真實、最有層次的自己。

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