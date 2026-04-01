游鴻明空姐老婆美成這樣 消失台灣歌壇內情曝光

游鴻明的老婆做得一手好料理，就連香料都是自己種的。（大牛比較攬提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌王羅時豐錄製YouTube節目《趣你家蹭飯》，跑到相識超過20年的游鴻明家裡聚餐，就連游鴻明曾經擔任空服員的正妹老婆也首度在媒體面前曝光。

游鴻明十分寵妻，他透露當年在一次聯誼上對游嫂一見鍾情，但兩人沒有聯繫，退伍之後因緣際會透過朋友輾轉找到游嫂的聯繫方式，兩人才重新搭上線。

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游鴻明透露經典名曲《戀上一個人》就是寫給老婆的情歌，當年兩人吵架鬧分手，游嫂飛去洛杉磯工作，沒想到隔天就遇到7.6級的洛杉磯大地震，當時怎麼都聯繫不上，游鴻明談到：「我當時想說，完了，該不會這一吵架就是永別了吧，所以當天在聯繫不到人的焦慮情況下寫了這首歌，但也因此我發現，如果真的很喜歡一個人的話，何必花時間跟對方吵架。」

游鴻明錄製羅時豐的網路節目。（大牛比較攬提供）

羅時豐與游鴻明私下常約曾國城及陳國華的好友聚會，當年四個人每次聊天都超級瘋，甚至有一次聊到連警察都來關心，游鴻明笑說：「曾國城每次一開心都會敲桌子，警察一來，我就跟警察說都是曾國城和其他藝人，警察也很好，就很友善的跟我們說，小聲一點就好。」

許久沒在台灣歌壇出現的游鴻明，將在北流及高雄巨蛋舉辦演唱會。他透露不是故意消失，而是心中一直有個環遊世界的夢想，因此就淡出螢光幕到處旅行，從旅行中汲取創作的靈感，直到女兒有天跟他說：「你怎麼可以在外面到處唱，然後自己的家鄉，你不唱。」因此決定回台灣與粉絲見面，果然一開賣門票就被秒殺，讓一旁的羅時豐笑說：「你消失這麼久，大家竟然都還在等，這魅力太離譜了！」

其實過去發片也鮮少上綜藝節目的游鴻明，這次特地點名要跟羅時豐一起錄節目，除了自己是《趣你家蹭飯》的忠實觀眾外，更開心能與老友相聚。

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