五月天動力火車也愛唱！《愛情釀的酒》竟被嫌棄「很俗」

忘憂水樂團重新詮釋經典曲《愛情釀的酒》。（滾石提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕經典歌曲經得起考驗，總是可以被一再傳唱下去，《愛情釀的酒》原是由紅螞蟻合唱團演唱，儘管這個團僅存在流行歌壇短短3年，發行兩張專輯便解散，但卻留下這首經典作品，被許多大咖歌手翻唱過。

紅螞蟻合唱團成員包括團長沈光遠、主唱羅紘武、鍵盤手鍾興民、吉他手黎旭瀛和貝斯手魏茂煌，當年這首《愛情釀的酒》一度被黎旭瀛嫌「很俗」，卻在經過後續製作打磨後成為樂團最受歡迎的代表作，更被張震嶽、動力火車、五月天等接連翻唱，傳唱數十年依然動聽。

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由滾石唱片推動的翻唱企劃「滾石撞樂隊2」，持續釋出新作，邀請多組新生代樂團挑戰翻唱樂壇經典作品，邀來「忘憂水」樂團重新詮釋紅螞蟻合唱團的《愛情釀的酒》，團員巧妙連結團名與歌名，以「愛情釀的酒，就是忘憂水」作為核心概念，拆解原曲緩慢憂鬱基底，轉以快節奏Emo-Punk風格重製，唱出不同味道，團員說：「忘憂水很暴力也很美，希望大家會喜歡。」

「忘憂水」是由康士坦的變化球SionC金毛、吉他手Creed，以及陳芳語前男友，血肉果汁機前鼓手陳彥文所組成，這次以不同的風格重新詮釋經典曲，也希望粉絲會喜歡。

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