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486先生佩服王文洋爺孫戀 撂驚語「真是太敢了」

王文洋不愛江山只愛美人，當年為了呂安妮離開台塑集團。（資料照）王文洋不愛江山只愛美人，當年為了呂安妮離開台塑集團。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕宏仁集團總裁王文洋將於明（2）日歡度75歲生日，昨爆出新戀情，被直擊與一名清秀長髮女子現身台北市區逛街，2人是相差54歲爺孫戀，他一度可望成為台塑集團已故創辦人王永慶接班人，卻在30多年前與論文指導學生呂安妮爆出師生不倫戀，與接班擦身而過。

團購電商名人「486先生」陳延昶評論此事，第一句話就說：「我只佩服王文洋，真是太敢了。」但說自己絕對不相信這是真愛，接著更表示：「真的是應了那句話，只要你不尷尬，那尷尬的就是別人。」

王文洋最轟動的私事，就是30多年前時任台大管理學院MBA兼任副教授，當年呂安妮就讀台大商學研究所碩士班是他指導學生，之後2人被媒體跟拍追蹤，進而發現呂安妮和王文洋關係甚密，他婚外情才爆開。

後來呂安妮無法就讀博士班，還寫了一封萬言書給已故台塑創辦人王永慶，表達希望得到王永慶成全，但遭王永慶反對。

最後王文洋不愛江山只愛美人，為了呂安妮離開台塑集團創業成立「宏仁集團」，呂安妮則擔任宏仁集團特別助理，2人育有一子王銓勱，但在2017年分手。

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