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娛樂 最新消息

「喬奶達人」凍齡身材太火辣 情色網站祭6位數指名「清涼出鏡」

〔記者李紹綾／台北報導〕性感寫真女星許嘉容昔有「喬奶達人」封號，她也曾在節目《寶島風情》、《超級旅行家》擔任主持人、並演出戲劇《秋天的童話》，2023年傳出因囤積症及多年生男未果，導致14年婚姻觸礁，遭富二代尪發律師函提離婚，目前分居中。擁有凍齡身材的她，近日傳出被情色網站相中，祭出6位數高薪指名要她「清涼出鏡」。然而，身為人母的許嘉容不為重金所動，堅守尺度予以推拒，果斷拒絕高價誘惑，轉向精品「藝伎咖啡」（Geisha）獻聲代言行銷，用知性魅力傳遞溫暖公益。

許嘉容保養得宜，是個看不出實際年齡的美魔女。（許嘉容提供）許嘉容保養得宜，是個看不出實際年齡的美魔女。（許嘉容提供）

許嘉容坦言，雖然對方開出的條件優渥，且強調不需過度暴露，但她對形象管理有著不可逾越的底線。有趣的是，這次接下頂級咖啡代言，廠商看中的並非她的火辣曲線，而是她在節目中溫潤且具層次的磁性嗓音。許嘉容笑稱，這次代言是真正的「聲音動人勝過身材誘人」，她大方表示，熟齡女性的吸引力不應被窄化為外表皮囊，內在的談吐與優雅修養，才是真正的「吸金」關鍵。內在修養與優雅談吐更能贏得大眾認可。.

許嘉容選擇為藝伎咖啡代言，獻聲不獻身。（許嘉容提供）許嘉容選擇為藝伎咖啡代言，獻聲不獻身。（許嘉容提供）

除了演藝邀約，許嘉容近期投入張淳淳創辦的「LADY MAMA樂齡青春商學院」，致力帶領熟齡族群透過藝術與運動重拾生命活力。身為獨生女的她，因親自照顧失智母親而感觸良多，對老人照護議題尤為關注。

許嘉容選擇為藝伎咖啡代言，獻聲不獻身。（許嘉容提供）許嘉容選擇為藝伎咖啡代言，獻聲不獻身。（許嘉容提供）

日前特地帶著母親出席公益記者會，許嘉容分享維持逆齡體態的秘訣，全靠「泡湯+藝伎咖啡」的黃金組合。她分享常常帶媽媽泡溫泉，利用溫泉加速循環後，飲用一杯被譽為「咖啡界香檳」的藝伎咖啡，透過咖啡多酚的天然力量，精準加速代謝、輔助瘦身，抵禦紫外線引起的皺紋並守護腦部健康。許嘉容在日常中用溫柔守護家人的青春，用行動重新定義新世代美魔女。

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