每天開館關燈的25年！「台灣電影文化協會」獲北影卓越貢獻獎

「台灣電影文化協會」獲2026台北電影節卓越貢獻獎。（台灣電影文化協會提供；攝影／李開明）

〔記者鍾志均／台北報導〕2026年第28屆台北電影節今（1）揭曉本屆「卓越貢獻獎」得主，由長年深耕台灣影像文化的「台灣電影文化協會」獲此殊榮。

該協會長期投入影展策劃、場館經營、影像教育與創作者支持，在觀眾與產業間建立穩定運作的文化平台，成為推動台灣電影持續前行的重要力量。

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理事長黃文英、執行長陳伯任面對獲獎表示：「這份獎項像是一份驚喜與鼓勵，不只是對過去的肯定，也帶給團隊邁向下一個25年的勇氣。」（台灣電影文化協會提供；攝影／李開明）

適逢成立25週年之際獲得此項肯定，執行長陳伯任表示：「這份獎項像是一份驚喜與鼓勵，不只是對過去的肯定，也帶給團隊邁向下一個25年的力量。」

隨著經驗累積，協會進一步活化藝文場館空間，以「台北之家-光點台北電影院」與「光點華山電影館」為核心據點，透過策展導向的營運思維，突破以商業片為主的放映框架，引導觀眾接觸多元類型的電影創作。

陳伯任指出：「選片不只是回應市場，更是提出另一種觀看的可能。」這種經營理念，不僅改變城市文化場域的樣貌，也逐漸影響台灣觀眾的觀影習慣。

在經營兩座藝術電影館－「光點華山」與「光點台北」的基礎之上，協會始終秉持「讓作品不只是完成，更要被看見」的初衷，長期成為新銳導演與獨立製作的重要後盾。

此外，協會也持續強化影展與產業之間的緊密連結，多年來舉辦「臺北文學．閱影展」，成為連結文學與電影的指標性活動，並曾支援金馬影展、台北電影節及多項紀錄片影展的映演業務。

談及協會成立25年來的歷程，陳伯任表示，最令人印象深刻的並非某個耀眼時刻，而是那些看似平凡的日常。她說：「對於經營電影館的同仁而言，最重要的一天，其實是開館、放映、關燈的每一天。」正是這些日復一日的節奏，讓電影逐漸成為生活的一部分。

2026第28屆台北電影節將於6月26日至7月11日在臺北市中山堂、光點華山電影館、誠品電影院舉行，影展片單與活動將陸續公布，兩大競賽「台北電影獎」與「國際新導演競賽」入圍名單預計於5月中旬揭曉。

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