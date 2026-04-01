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娛樂 最新消息

昔日童星長大了！ 凌悅熹挑大樑演女主角 同框2大男神拍到脖子痠

凌悅熹（右）在《沙瑪基的惡靈》與羅宏正（左）對戲。（答人文創提供）凌悅熹（右）在《沙瑪基的惡靈》與羅宏正（左）對戲。（答人文創提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕懸疑影集《沙瑪基的惡靈》現正於小琉球火熱開拍，童星出身、演出經驗豐富的新生代女星凌悅熹，首度在成年後擔綱主演大樑。她與兩大男神羅宏正、宋偉恩劇中有大量對手戲，身高180公分以上的兩位男主，讓凌悅熹在片場直呼：「脖子真的好痠！」

凌悅熹在《沙瑪基的惡靈》飾演旅遊YouTuber。（答人文創提供）凌悅熹在《沙瑪基的惡靈》飾演旅遊YouTuber。（答人文創提供）

凌悅熹此次飾演旅遊YouTuber，是帶領觀眾進入小琉球神祕命案的核心人物。談起與羅宏正、宋偉恩的合作，她坦言第一印象被兩人的強大氣勢震撼，本以為會是嚴肅寡言的類型，沒想到私下極其紳士，「宏正哥很幽默、偉恩哥很體貼，合作過程放鬆自在，非常愉快」。

凌悅熹（左）在《沙瑪基的惡靈》與羅宏正（右）對戲。（答人文創提供）凌悅熹（左）在《沙瑪基的惡靈》與羅宏正（右）對戲。（答人文創提供）

最令她印象深刻的，莫過於「身高差」帶來的職災。凌悅熹分享，與羅宏正拍攝大量文戲對白時，必須全程抬頭對視，拍完總覺得脖子特別痠。後來與宋偉恩同台，她也忍不住向兩位感嘆：「跟兩位哥對戲，可以抵銷平時低頭滑手機的不健康姿勢了。」

小琉球特有的海島氣息，也為拍攝現場增添不少趣味。凌悅熹觀察到，小琉球的夜晚非常熱鬧，拍攝夜戲時，背景偶爾會傳來遠方遊客熱唱卡啦OK的聲音，「聽著歡快的BGM（背景音樂）演繹凝重的場景，現場大家前一秒還在開玩笑跟著音樂搖擺，但下一秒就可以各就各位進入狀態」，她稱這種在熱鬧環境中瞬間切換、高度專注的職業素養，是這趟海島拍攝相當難忘的現場記憶。

凌悅熹在《沙瑪基的惡靈》飾演旅遊YouTuber。（答人文創提供）凌悅熹在《沙瑪基的惡靈》飾演旅遊YouTuber。（答人文創提供）

為了完美詮釋角色，凌悅熹在片場有一套獨門的「切換儀式」。她透露，每當換裝化妝時，她會對著鏡子露出幾次角色專用笑容，透過表情練習提醒自己身份的轉換，打趣說：「如果我在現場突然毫無理由地燦笑，那就是我在進入角色啦！」

凌悅熹在《沙瑪基的惡靈》飾演旅遊YouTuber。（答人文創提供）凌悅熹在《沙瑪基的惡靈》飾演旅遊YouTuber。（答人文創提供）

歷經多年演技累積，凌悅熹坦言直到踏上小琉球實地拍攝，才真正有了身為主演的實感。製作團隊也對她的表現讚譽有加，認為她細膩捕捉到角色在迷霧般的陰謀中，既是記錄者也是局中人的複雜層次。

凌悅熹在《沙瑪基的惡靈》攜手羅宏正、宋偉恩破案。（答人文創提供）凌悅熹在《沙瑪基的惡靈》攜手羅宏正、宋偉恩破案。（答人文創提供）

《沙瑪基的惡靈》目前正在小琉球各處地景取景，包括烏鬼洞、白燈塔等。這部將「在地傳說」與「硬核能源議題」結合的作品，不僅要拍出小琉球最美的一面，更要帶領觀眾看見這座島嶼暗潮洶湧的神祕面紗。

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