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娛樂 最新消息

最痛的愚人節玩笑！張國榮逝世23年 金牌經紀人感傷宣布大計畫

〔記者陳慧玲／台北報導〕今（1日）是愚人節，許多民眾會提心吊膽，深怕又被整人玩笑騙到，而對於已故香港藝人張國榮的粉絲來說，2003年4月1日是他離開人世的那一天，永遠是最痛的愚人節玩笑！在他逝世23年的今天，還是有許多粉絲自發性到他輕生現場追悼，金牌經紀人陳淑芬除了感性追憶，也透露一項重要計劃。

張國榮逝世23年，粉絲追悼心中永遠的偶像。（翻攝自微博）張國榮逝世23年，粉絲追悼心中永遠的偶像。（翻攝自微博）

23年前的愚人節，患有憂鬱症的張國榮選擇輕生，今天在他當年墜樓的香港中環文華東方酒店外，還是有許多粉絲獻花追悼，忘不了大家心中最帥氣的「哥哥」張國榮，即使走了23年，對他的思念不曾減少。

而過去和張國榮合作過的金牌經紀人陳淑芬，也在今天凌晨零點一到就發文悼念張國榮，談到：「轉眼廿三載，我與你攜手好友和『哥』迷共同走過五週年、十週年、二十週年的紀念之路，從未缺席。」

另外陳淑芬透露大計畫：「2016年六十誕辰，我們創辦了『哥』迷會，初心唯願你的聲音與笑貌、你的作品與精神，繼續被世人銘記。今年迎來你七十誕辰。我只有一個心願：有生之年，盡我所能，與你的好友及長情的『哥』迷們再為你做一次最盛大、最純粹的紀念。『風繼續吹，從未遠離』，9月為你而聚。」

今年的9月12日將是張國榮的70歲冥誕，陳淑芬希望屆時能再次為張國榮舉辦盛大的追思活動，並以他生前的歌曲《風繼續吹》作為思念，相信在張國榮的粉絲心中，永遠的偶像從未遠離。

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