騎單車上班怎麼會貪汙？ 柯文哲被嗆噁心

柯文哲騎腳踏車上班。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕京華城案台北市前市長柯文哲被判17年，委任律師替他抱屈，稱一個每天透早7點半就上班、搭公車或騎腳踏車通勤的人，怎麼可能貪汙？不只法律人聽了傻眼，一般民眾也皺眉頭。

法院昨（31）日釋出法庭公播內容，柯文哲委任律師真的拿他騎腳踏車上班來反駁涉貪，讓大批網友笑翻。

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知名數位創作者侯宗佑昨在臉書發文表示，看到「天天腳踏車公車怎麼可能貪污」就覺得噁心，透露自己跟柯文哲其實住同里，買菜買牛奶一定會經過他家樓下，侯宗佑表示：「有沒有小草敢來打賭：如果他從沒坐過黑頭車出入，我捐民眾黨17萬，反之你給我17萬，怎麼樣？」

侯宗佑不滿說:「X！偶爾演戲而已，你們是要被騙多久？」

北院審理京華城收賄圖利案1年多，上個月26日做出宣判，柯文哲因違背職務收賄罪13年、2件公益侵占罪各2年與3年6月、背信罪2年半，合併判處應執行17年有期徒刑、褫奪公權6年。宣判出爐第一時間，柯文哲律師感嘆，稱柯文哲長期維持清廉的形象，一個每天早上7點半就上班，而且是搭公車或騎U-Bike通親的人，有可能貪汙、侵佔公款嗎？

當時柯文哲律師發言一出，不少人痛批是政治語言，正常法律人都不會說出這種蠢話。法院昨釋出法庭公播內容，網紅「四叉貓」劉宇發現，柯文哲辯護律師還真的拿柯文哲都騎單車來反駁涉貪指控，電視牆上還放出柯文哲騎腳踏車通勤的照片，「法庭影片釋出後，我們才知道原來『每天七點半騎腳踏車上班不會貪污』不是幹話，柯文哲的律師在法庭上真的是這樣幫柯文哲辯護的！」

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