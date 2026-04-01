柯文哲法庭哽咽「我家沒傭人」 前立委反嗆不體諒枕邊人

文哲上個月26日因涉京華城案遭北院重判17年徒刑，民眾黨29日舉辦「戰！329上凱道討公道」集會活動，黨主席黃國昌發動「全國總動員」，號召支持者走上凱道抗議。柯文哲（右二）在妻子陳佩琪（左二）、柯美蘭（右一）陪同下發言。（資料照，記者廖振輝攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲涉京華城收賄圖利等案，台北地院判17年徒刑，並於昨（31）日「公開播送」法庭影片，其中柯文哲稱自己很節儉，回家看到妻子陳佩琪跪地擦地板，哽咽著說「我們家沒有傭人」。

對此，昔有「綠營小辣椒」封號、曾主持年代MUCH台《真情台灣》的民進黨前立委謝欣霓，隨即在臉書發文表示：「讓太太跪在地上擦地板，這根本不是節省，而是你從不體諒枕邊人的辛苦。」

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謝欣霓發文後，有網友在底下留言：「怎麼會娶這麼笨的女人！不會用好神拖嗎？」讓謝欣霓神回應：「我也是想到好神拖。」

民進黨前立委謝欣霓昔有「綠營小辣椒」封號、曾主持年代MUCH台《真情台灣》。（翻攝自謝欣霓臉書）

對於柯文哲稱自己很節儉，看到陳佩琪跪擦地板哽咽說：「我們家沒有傭人。」政治工作者周軒直呼，「這堪稱是台灣政治史上最讓人驚嚇的一幕。」周軒在臉書發文表示，原來家裡沒有傭人，可以成為替自己貪污圖利辯解的理由。

周軒認為小草們之所以會抓狂，不是因為法庭直播的影片被一直重複播放，而是因為他們發現，原來過去一直支持，智商157的「阿北」，替自己辯解的理由如此蒼白無力，簡直把小草們當成白癡。

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