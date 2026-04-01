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娛樂 最新消息

愚人節快樂！ 雞排妹分享佩琪ATM存錢法

柯文哲妻子陳佩琪。（資料照）柯文哲妻子陳佩琪。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉京華城收賄圖利等案，台北地院判17年徒刑，並於昨（31）日公開播送法庭影片，其中柯文哲稱自己很節儉，回家看到妻子陳佩琪跪地擦地板，哽咽說「我們家沒有傭人」。

陳佩琪1月10日在臉書發文抱怨，指網軍都說她聽到ATM聲音就高興，她質疑難道站在ATM前就是犯罪嫌疑重大？更曬出自己存摺，可見多筆2萬、3萬的提款紀錄，陳佩琪表示，這就是檢察官說的「犯罪嫌疑重大的證據」。

今（1）日是愚人節，透早7時左右「雞排妹」鄭家純祝大家愚人節快樂，並分享省力省時間的ATM存錢法，她說：「大家覺得佩琪存60次錢錢好像很累，但她很有可能只去了30次ATＭ（若存入一個以上的帳戶則更少次）。」

雞排妹接著表示，23:50到ATM存第一次，然後等過凌晨12點，就可以存第2次了，「存完錢退出提款卡的瞬間，把提款卡放進隔壁台ATM操作，又可以省下一些時間喔！」

發文後，雞排妹又在底下繼續說：「即便是這種省時省力法，若是存入一個帳戶，兩天跑一次，也要長達兩個月的作業時間，到底誰會把沒問題的現金這樣處理？」

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