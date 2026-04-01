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娛樂 最新消息

陳文茜罹癌第4期...竟遭惡咒「怎麼還沒死」 6字回嗆酸民全閉嘴

〔記者邱奕欽／台北報導〕資深媒體人、前立委陳文茜罹患黑色素瘤第4期，並長期公開分享抗癌歷程，日前透過MRI檢查結果顯示「沒有癌細胞」，在68歲生日前夕傳出好消息。未料，陳文茜近日分享心情文章時，卻遭惡意攻擊「怎麼還沒死？」對此，她也親自出馬以6字回嗆，瞬間讓酸民們鴉雀無聲。

陳文茜罹患第四期黑色素瘤，多次透過社群分享抗癌心路歷程。（翻攝自臉書）陳文茜罹患第四期黑色素瘤，多次透過社群分享抗癌心路歷程。（翻攝自臉書）

陳文茜近期才到台大癌醫中心進行腦部MRI追蹤檢查，結果顯示未見癌細胞，讓她形容自己的腦部「乾淨如藝術品」，讓長期抗癌的她迎來一絲曙光。然而，陳文茜近日有感而發以「每個人都需要一段紐約的故事」為題撰文，回憶2013年、52歲時首次展開一個人的跨年旅行，文章內容充滿感性與人生體悟，吸引許多讀者留言稱讚文筆溫暖，「您的文筆撫慰了行者的心」、「正能量鼓勵了不少人」。

陳文茜面對惡意留言，親自出馬展開反擊。（經馬賽克處理，翻攝自臉書）陳文茜面對惡意留言，親自出馬展開反擊。（經馬賽克處理，翻攝自臉書）

沒想到，在大量鼓勵聲中仍出現惡意攻擊，就有酸民無禮留言「怎麼還沒死呢？」心腸相當歹毒，不過陳文茜非但未沉默，還親自上陣以6字回嗆「因為你還活著！」此外，面對有人批評「歲月不饒人，不要再主持保共反美的節目。」對此，陳文茜也不甘示弱回應，「我們經常播放反對中國的報導，你太親美了！」面對惡評毫不退讓，被大批網友力挺讚爆。

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