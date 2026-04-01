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浩瀚宇宙找到歸屬！《超少女》新預告為救超狗對抗邪惡反派

《超少女》最新預告：

〔記者許世穎／綜合報導〕DC宇宙全新作品《超少女》曝光全新預告，揭示電影核心劇情，描述米莉愛考克飾演的「超少女」卡拉佐艾爾在探索地球之外的世界、並試圖面對自己在氪星的悲劇過往時，一連串帶著醉意的行徑，卻被一群棘手反派打斷，超狗「氪普托」更遭到慢性毒藥傷害，迫使她只剩三天時間，必須穿越銀河、結識新夥伴，並找到解藥。

米莉愛考克在《超少女》和超狗「氪普托」有著深厚感情。（翻攝自YouTube）米莉愛考克在《超少女》和超狗「氪普托」有著深厚感情。（翻攝自YouTube）

全新DC宇宙於2025年以叫好叫座的《超人》重啟作為亮眼開端後才過了一年，DC執行長詹姆斯岡恩準備將原本充滿希望的調性，轉為更叛逆、更搖滾的風格，並由曾執導《老娘叫譚雅》、《時尚惡女：庫伊拉》的克雷格格里斯佩擔任導演。

米莉愛考克在《超少女》化身超少女。（翻攝自YouTube）米莉愛考克在《超少女》化身超少女。（翻攝自YouTube）

米莉愛考克先前也在《超人》片尾以「超少女」卡拉佐艾爾身份短暫亮相，這一次，她將正式踏上屬於自己的宇宙冒險之旅，而其風格堪稱是超少女版《捍衛任務》。

《超少女》最新海報。（翻攝自X）《超少女》最新海報。（翻攝自X）

預告中除了滿載的動作場面、壯觀視覺效果，傑森摩莫亞飾演的「暴狼」戲份大幅提升，此外「超人」大衛科倫斯韋也將以卡艾爾身份客串登場。《超少女》以IMAX特製拍攝，將於6月24日在台上映。

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