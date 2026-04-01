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娛樂 最新消息

傑克布萊克再獻聲反派庫巴 聲音太粗獷「食道都快磨出血」

〔記者許世穎／綜合報導〕賣座動畫續作《超級瑪利歐銀河電影版》找回首集主要演員為角色獻聲，首集中深情獻唱「碧姬」的傑克布萊克也回歸為大受歡迎的反派角色「庫巴」配音，再度展現他強大的配音及搞笑功力。

庫巴（右）在《超級瑪利歐銀河電影版》上演父子聯手。（UIP提供）庫巴（右）在《超級瑪利歐銀河電影版》上演父子聯手。（UIP提供）

傑克布萊克強調必須非常小心，不能削弱庫巴善變易怒的特質，「我們不能把他的稜角全都磨平，庫巴必須保持危險性，如果他變得太善良，他就不再是庫巴了。但是看著他在他想成為什麼樣的人之間產生內心掙扎真的很有意思。他有著像火山般的火爆脾氣，有時候能控制住，有時候卻會完全失控。」

傑克布萊克非常開心回歸為《超級瑪利歐銀河電影版》獻聲。（UIP提供）傑克布萊克非常開心回歸為《超級瑪利歐銀河電影版》獻聲。（UIP提供）

這股強烈的能量也延續到了錄音室，導演之一的麥可傑勒尼克大讚：「傑克布萊克是一位真正的專業演員！大家都知道他超浮誇的個性，但是他在詮釋這個角色時卻極度專注，這麼做其實非常耗費體力。」

傑勒尼克提到，傑克布萊克為庫巴的聲音加入一種粗獷感，一次只能錄幾個小時，「就像他自己說的，他的『食道都快磨出血了』。但是在那段錄音時間裡，他總是全力以赴，你也能在每一場戲份中聽到這種完全的投入。」

《超級瑪利歐銀河電影版》今天（4月1日）正式在台上映。

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