彩蛋細節滿滿！《超級瑪利歐銀河電影版》最狂角色大亂鬥今登場

《超級瑪利歐銀河電影版》致敬更廣大的「超級瑪利歐兄弟」宇宙。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕賣座動畫續作《超級瑪利歐銀河電影版》致敬更廣大的「超級瑪利歐兄弟」宇宙，充滿來自數十年遊戲歷史的各種細節、驚喜發現和出乎意料的跨界角色，像是先前已曝光的《星際火狐》「火狐麥克勞德」、近期大受歡迎的「皮克敏」都在片中驚喜登場，回報長期粉絲的同時，也吸引全新的觀眾加入這個跨世代的經典世界。

碧姬公主在《超級瑪利歐銀河電影版》上演精采動作場面。（UIP提供）

導演亞倫霍瓦特表示，這部電影中有超多驚喜、來自其他遊戲的混搭，以及粉絲從來沒有想過會出現的角色，「整體探索的層面非常驚人，我認為忠實粉絲一定會非常欣賞我們對於細節的用心、故事的擴展以及角色的深度。」

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霍瓦特強調，粉絲會很高興看到《超級瑪利歐銀河》電玩系列的世界被忠實地呈現出來，同時也能體驗令人驚喜的場景和跨界元素。「這部電影擁有每一個世代的粉絲都會喜歡的細節，我也希望觀眾能夠看到一個關於家庭的感人故事，並且在觀賞這部電影之後更珍惜自己的家人。」

安雅泰勒喬伊回歸《超級瑪利歐銀河電影版》為碧姬公主獻聲。（UIP提供）

再度為碧姬公主獻聲的安雅泰勒喬伊也提到：「我最喜歡碧姬的時刻，是她進行徒手搏鬥的戲份，這部電影給了她非常精彩的動作場面，我很希望自己在現實生活中也能做到她在電影中做的那些事情，但是如果我沒有那樣的機會，至少碧姬替我做到了。」

安雅表示，一直都非常清楚這個角色的傳承意義，「當你想到經典的電玩角色時，碧姬絕對是其中之一。能夠成為替她配音並且把她帶入這部全新電影的演員，對我來說真的意義重大。」《超級瑪利歐銀河電影版》今天（4月1日）正式在台上映。

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