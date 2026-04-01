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娛樂 最新消息

49歲蕭淑慎抗癌6年…驚傳再動刀 老公梁軒安深夜揭病況

蕭淑慎（左）將再度動刀，小15歲老公梁軒安（右）心疼不已。（資料照，翻攝自臉書）蕭淑慎（左）將再度動刀，小15歲老公梁軒安（右）心疼不已。（資料照，翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕49歲蕭淑慎近年來與病魔纏鬥，她2020年確診罕見「十二指腸基質瘤」切除多個器官，2022年癌細胞轉移肝臟，始終保持樂觀。小她15歲的老公梁軒安昨（31日）深夜在臉書發長文，透露老婆「再度挨刀」。

梁軒安近期是非不斷，因性侵助理案一審遭判刑4年10個月，還被爆出曾冷血形容妻子「她快掛了」，事後他發十點聲明澄清，強調整起事件「就是設局」，要求媒體不要再牽扯蕭淑慎。他昨發文提到，老婆將再次接受手術，面對外界關心是否為病情惡化或腫瘤變大？他澄清：「沒有，單純標靶治療差不多了，手術更安心，但我心疼，畢竟要挨刀。」強調為了讓妻子能心情好好的、快快恢復，請求媒體不要再因為他個人的爭議牽扯到蕭淑慎。

對於外界的負面渲染，梁軒安展現「蕭淑慎老公」的幽默感，直言老婆雖然身經百戰，但難免受酸民影響，「但我想會真的讓她心情不好的，應該是川普講了什麼或股票雲霄飛車，然後我就會接到指令要去挖貓屎，或要更努力去外面賺錢了」，字裡行間透露出即便深陷官司，家中地位依舊是「貓奴兼打工人」。

面對指控與攻擊，梁軒安火藥味十足，怒嗆對方是披著羊皮的狼：「你們攻擊我個人，完全沒有問題！但也請你脫掉嫁衣，你才有資格。」他認為惡意言論等同「拿著刀子架在我家人的脖子」，並宣布已主動退出所有社團，未來僅會以「集團執行長」身份自居，希望外界能多點體諒與包容。

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