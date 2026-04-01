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娛樂 最新消息

粉絲排第幾？IRENE超有力一句話戳中歌迷

Red Velvet成員IRENE暌違1年多，推出個人首張正規專輯《Biggest Fan》。（SM Entertainment提供）Red Velvet成員IRENE暌違1年多，推出個人首張正規專輯《Biggest Fan》。（SM Entertainment提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕南韓人氣女團Red Velvet成員IRENE暌違1年多，推出個人首張正規專輯《Biggest Fan》不只音樂升級，連心境也全面進化。讓粉絲暴動的是，她將在6月來台開唱，將回歸熱度推到最高點。

這次的《Biggest Fan》，不只是新專輯，更像是IRENE寫給自己的長信。她坦言，這段時間學會「成為支持自己的人。」表示「最大粉絲是我自己」，瞬間戳中無數歌迷，網友狂刷：「這句太有力量！」

同名主打歌走輕快流行舞曲路線，節奏一上來就讓人想點頭跟著晃，但內容不只是在唱給粉絲聽，更像是在對自己說：「我可以。」

IRENE新專輯《Biggest Fan》宣傳照。（SM Entertainment提供）IRENE新專輯《Biggest Fan》宣傳照。（SM Entertainment提供）

另外，專輯裡另一首《Love Can Make A Way》更被粉絲封為「必哭神曲」；IRENE透過歌曲回望過去的自己，坦言對一路走來的自己，有一點抱歉，也很感謝」。

至於舞台上IRENE氣場全開，私下卻意外佛系；她透露自己的紓壓方式是「什麼都不做，靜靜待著。」這種「極簡療癒系」生活也讓粉絲直呼：「真的很真實。」《Biggest Fan》已在台數位發行。

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