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娛樂 最新消息

把台北變戀愛濾鏡！泰國音樂人WIM解散後更紅

泰國歌手WIM今夏帶著全新巡演重返台北。（好玩國際文化提供）泰國歌手WIM今夏帶著全新巡演重返台北。（好玩國際文化提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕曾以樂團HYBS掀起「慵懶復古風」旋風的泰國音樂人WIM，正式宣布2026夏天帶著全新巡演重返台北，樂迷浪漫形容：「這是要把整座城市變成戀愛濾鏡嗎？」

自HYBS解散後，Karn Kasidej以個人名義WIM（Who Is Me）重新出發，音樂不但沒退燒，反而更進化。

這次巡演直接取名「Honeymoon」，把音樂變成一場浪漫逃亡。WIM不再只是唱「舒服」，而是唱出「有點孤單、有點甜、有點迷幻」的狀態。

泰國歌手WIM演唱會海報。（好玩國際文化提供）泰國歌手WIM演唱會海報。（好玩國際文化提供）

2025年推出專輯《HONEYMOOD》，直接把他的個人風格推到新高度。曼谷場演出更被形容是「像掉進一場帶著霧氣的戀愛夢境」，包括現場樂團編制升級、迷幻燈光直接拉滿氛圍，以及聲線穩到像錄音室。

這次《WIM 2026 Asia Honeymoon Tour - Taipei》確定於7月5日在SUB浪漫登場，台北還被列為亞洲巡演「關鍵站點」，誠意滿滿。

另外，演唱會採單一票價「2500元」，門票將於4月12日上午11點在Ticket Plus開賣。

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