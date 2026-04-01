木村拓哉對決梁朝偉！4月影迷暴動陷「選擇障礙」

〔記者鍾志均／台北報導〕4月不只春暖花開，還是「影迷暴動月」！台中「中山73」影視藝文空間全新片單放大招，從男神木村拓哉、梁朝偉到台灣導演沈可尚，再加上瑞典男神、動畫冒險，全線出擊。

木村拓哉《東京計程車》 四月直駛「中山73」。（海鵬提供）

這次「木村拓哉 × 東京故事」單元，直接讓木村拓哉霸佔大銀幕，片單包括《東京計程車》、《型男主廚三星夢：巴黎篇》、《旅與日子》和《爆彈》，從日常到懸疑元素都有。

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另一邊是重量級「光影築夢人」、沈可尚電影展一次看個夠，包括北影百萬首獎《築巢人》、探討族群故事的《客人主人》，以及《我在荒野做了一場夢》導演沈可尚也會現身開講，主題為：「我在人生做了一場電影夢。」

《你是不會當樹嗎》由梁朝偉主演，是柏林金熊獎名導伊爾蒂蔻恩伊達的最新作品。（海鵬提供）

而首輪藝術電影也沒在客氣，包括影帝梁朝偉主演的《你是不會當樹嗎》以三個時代和銀杏樹串聯人生；《後座力》由亞歷山大史柯斯嘉主演，典型的「情慾×權力×愛情」直接衝撞。

小朋友影迷也有《萌寵列車》、《小勇士大冒險》等「免費索票」，堪稱親子週末首選；活動資訊請上中山73影視藝文空間官方臉書查詢。

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