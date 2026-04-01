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娛樂 最新消息

戒嚴有多黑？《搜查瑠公圳》女分屍案太敢拍

〔記者鍾志均／台北報導〕描繪「台灣戒嚴時期」最陰暗的一頁、電影《搜查瑠公圳》將在Hami Video上線，從「女分屍命案」出發，一路挖進權力、恐懼與人性的深層黑洞。

姚淳耀（左）與朱軒洋（中）在《搜查瑠公圳》對峙，場面令人緊張。（Hami Video提供）姚淳耀（左）與朱軒洋（中）在《搜查瑠公圳》對峙，場面令人緊張。（Hami Video提供）

金鐘戲王姚淳耀這回直接把反派拉到極限，飾演警備總司令部上校白朝陽；角色關鍵一句話讓人背脊發涼：「他對別人的痛苦，完全沒有感覺。」面帶微笑的冷血讓人不寒而慄。

為了詮釋這個角色，姚淳耀開啟「理工模式」，包括用Excel分析角色行為，梳理動機、行動、心理層次，以及研究戒嚴時代資料，甚至還參考經典電影《香蕉天堂》找氛圍。姚淳耀說：「我看過形容特務像嗜血野獸，那個畫面一直在我腦中。」

最經典的一場戲落在「拷問室」，姚淳耀臨場發揮，直接坐上原本給受刑者的椅子瞬間變成「權力宣示現場」；他形容：「那張椅子就是他的王座。」光這一幕，就讓整個角色氣場炸裂。

朱軒洋（左）、詹懷雲在《搜查瑠公圳》成為警察拍檔。（Hami Video提供）朱軒洋（左）、詹懷雲在《搜查瑠公圳》成為警察拍檔。（Hami Video提供）

另一條線則由詹懷雲撐起，他飾演正直警察李經緯，在友情與職責之間，選擇真相，在與朱軒洋的搭檔戲也意外變亮點。

此外，Hami Video推出「最強獨家華語片單」，包括聚焦台灣民主與國際局勢的紀錄片《看不見的國家》；由許光漢主演的愛情電影《他年她日》；以及風格冷冽的犯罪題材作品《匿殺》；李沐、振永、宋柏緯主演《那張照片裡的我們》等，從紀錄片、愛情到時代劇一次網羅、陸續上架。

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